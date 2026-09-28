En libertad el hombre detenido por su implicación en una disputa de tráfico en Mos, tras la que murió otro varón

VIGO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vecino de Vigo de 41 años de edad detenido este lunes por su implicación en una disputa de tráfico, tras la que falleció otro varón, ha quedado en libertad en sede policial, aunque sigue investigado por la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la Comandancia.

Esta medida se ha adoptado después de que los primeros informes confirmasen que las lesiones que presentaba el varón fallecido, G.F.R., de 52 años, "no son compatibles" con la muerte.

Con todo, las mismas fuentes han matizado que la investigación continúa abierta, a la espera de la autopsia del cadáver, para concretar las circunstancias del deceso.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo, cuando ambos conductores se enzarzaron en una pelea, en el arcén de la autovía A-55, a la altura de Tameiga, en Mos (Pontevedra).

Varios los particulares alertaron al 112 Galicia solicitando la intervención de las fuerzas del orden al presenciar la reyerta, y desde la central de Emergencias se dio aviso al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

En la pelea un hombre de 52 años resultó con lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde falleció. Por estos hechos fue detenido un vecino de la ciudad olívica, inicialmente como supuesto autor de un homicidio, aunque esos primeros informes descartan, a priori, que la muerte fuese consecuencia de los golpes recibidos, por lo que ha quedado en libertad con cargos.