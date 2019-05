L'Orquestra Simfònica de Balears torna al Lazareto de Maó

Publicado 27/5/2019 13:56:05 CET

MENORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

L'Orquestra Simfònica de Balears tornarà al Lazareto de Maó per segon any consecutiu el pròxim 1 de juny per a oferir un concert gratuït sota la direcció de Pablo Mielgo.

Per a aquesta vetllada, la Simfònica interpretarà 'Ruslán i Ludmila', obertura, M. Glinka i la 'Simfonia núm. 5' de L. V. Beethoven, ha informat aquest dilluns la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Es tracta d'un concert gratuït, fins a completar aforament. No obstant això, els assistents al concert hauran de comprar els tiquets del trasllat a Lazareto, que poden adquirir en les oficines de Viatges Magon per un preu de deu euros.

Amb aquesta iniciativa es respon als objectius del Pla de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de col·laborar amb els Consells insulars i ajuntaments i acostar-se a llocs emblemàtics de totes les illes.

La Fundació Orquestra Simfònica de Balears ofereix al llarg d'aquest any programes i actuacions que tenen l'objectiu d'arribar a tota la població balear, en un exercici d'equilibri interterritorial.

D'altra banda, diversos músics de la Simfònica oferiran el dia 30 de maig un concert de càmera gratuït al Centre Sa Nostra de Maó. Es tracta del quartet de trompes format per Míriam Merino, César Guillem, José Fortea i Nigel Carter, que interpretaran 'Le Rendez-vous de Chasse', de G. Rossini; 'Fugida en do menor' de J.S. Bach; 'Quartet en Sib Op. 38' de C. Homilius; 'Pirates de Penzance' de Sullivan i 'Fripperies' de L. Shaw.