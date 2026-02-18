Ucrania confirma 584 millones en ayuda militar a través de la OTAN pero avisa de que necesitará 15.000 millones

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un reciente viaje a Austria. - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha confirmado este miércoles que ha recibido 584 millones de dólares en ayuda militar a través de compras de armamento a Estados Unidos, en el marco de la iniciativa PURL puesta en marcha por la OTAN, aunque ha advertido de que necesitará un total de 15.000 millones en ayuda militar para aguantar en el frente de batalla en 2026.

En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido las contribuciones de Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Suecia, Islandia y Letonia, cifrando en un total de 584 millones de dólares la ayuda comprometida a través del mecanismo de la OTAN, conocido como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, PURL, por sus siglas en inglés.

En todo caso, Zelenski ha recalcado que la necesidad militar ucraniana durante este año asciende a 15.000 millones de dólares, clave para mantener a Kiev en la batalla. "Esto ayudará a privar a Rusia del instrumento de presión que supone el terror aéreo, y animamos a todos los interesados en la seguridad a sumarse y ampliar sus contribuciones a PURL", ha recalcado.

El líder ucraniano ha reivindicado que la iniciativa puesta en marcha por la OTAN "sigue siendo un mecanismo fiable" para contar con misiles de defensa antiaérea que contrarrestan "de la manera más eficaz" las amenazas balísticas rusas. "Esto nos permite proteger nuestra red energética durante el frío invierno", ha expuesto.

En este sentido a agradecido a todos los países que participan en este marco de apoyo a Kiev, apuntando que espera que el programa "siga funcionando eficazmente".

La OTAN puso en marcha el pasado verano un nuevo mecanismo para apoyar al Ejército ucraniano mediante la adquisición de armamento a Estados Unidos, tras las negociaciones mantenidas con Alemania y la Administración de Donald Trump. En un primer momento Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá se unieron a este plan, además de Berlín. Posteriormente se han ido sumando más aliados, incluyendo España.