Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si EEUU no les vende el 5% de sus misiles Patriot

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su última visita a Belgrado. - Marko Dimic/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Yo tengo el 1%", ha dicho el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos.

"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista para CNN, publicada este jueves.

Este pasado julio ha mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, con ataques a gran escala en Kiev, o Zaporiyia.

"Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos", ha afirmado Zelenski, que a pesar de los esfuerzos diarios no es capaz de llegar a estas cifras. "Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar", ha dicho.

Unos esfuerzos que también se han visto mermados por la alta demanda de estos proyectiles en Oriente Próximo, a medida que continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán, país que ha extendido el conflicto hacia los intereses e instalaciones que Washington cuentan en varios países de la región.

Zelenski también ha señalado que supone todo un "desafío" todavía saber cómo podrá poner en marcha el aparente visto bueno que el presidente estadounidense, Donald Trump, concedió dos meses en la cumbre de la OTAN en Ankara, para fabricar de manera independiente estos proyectiles Patriot en suelo ucraniano.

"Espero conseguirlo (...) representa para mí un gran desafío, uno de los más grandes que he tenido desde el comienzo de esta guerra", ha reconocido el presidente ucraniano, que ha aprovechado para reclamar todavía más implicación a Washington en la resolución del conflicto.

En ese sentido, ha vuelto a incidir en que solo Trump es capaz de presionar lo suficiente al presidente ruso, Vladimir Putin, para que cese los ataques. "No quiere detener esta guerra y no se le está presionando lo suficiente", ha advertido Zelenski, que no descarta que Moscú extienda el conflicto hacia la OTAN.

"No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Le resulta más sencillo encontrar un país más pequeño, no importará si ese país pertenece o no a la OTAN. Quiere una victoria rápida, con la certeza absoluta de que ganará, ocupará, destruirá o controlará", ha aseverado.