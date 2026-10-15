Zelenski pide a la OTAN que no cese el suministro de armas a Ucrania para compensar los bloqueos a Starlink

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este jueves a los socios de la OTAN que no cesen el suministro de equipos y armamento en medio de las restricciones impuestas por Estados Unidos a Starlink --sistema de internet clave para las comunicaciones militares--, que han supuesto suspender algunas misiones.

"En los últimos días, se han producido varias oleadas de ataques balísticos y, de hecho, también hay ataques aéreos masivos en nuestro espacio aéreo. Desde ayer por la mañana, los rusos han lanzado casi mil drones", ha advertido Zelenski tras reunirse en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Zelenski ha señalado que este tipo de ofensivas "en el contexto de las restricciones a las operaciones de Starlink en Ucrania supone un "desafío importante" por lo que resulta fundamental que los aliados de la OTAN continúen colaborando con las fuerzas ucranianas.

"Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los interceptores balísticos y las municiones para los F-16", ha dicho el presidente ucraniano, quien ha trasladado estos y otros asuntos a Rutte, a quien ha agradecido por su apoyo.

Asimismo, Zelenski ha vuelto a intervenir en el cruce de declaraciones de estos días sobre la moratoria de los ataques a instalaciones energéticas rusas y ucranianas a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tanto Kiev como Moscú se han acusado de haber infringido desde el primer momento.

Esa ofensiva rusa a gran escala de los últimos días sobre el sector energético y otras instalaciones, así como al parque de viviendas ucraniano, a la que ha aludido anteriormente Zelenski es precisamente, ha lamentado, la respuesta de Moscú "a otro intento del presidente estadounidense de reducir la intensidad de los ataques".

Esta misma jornada, Zelenski ha manifestado que los ataques sobre refinerías y otras instalaciones del sector energético ruso serían de nuevo objetivo del Ejército en respuesta a la negativa de Moscú a sumarse al plan de Trump y denunció que los retrasos de los servicios por satélite de Starlink fueron deliberados.

El pasado sábado el presidente Trump propuso a las partes una moratoria de los ataques a refinerías e instalaciones energéticas. Sin embargo, tanto Moscú como Kiev se han venido acusando mutuamente de no respetar esta iniciativa, que llegó desde Washington coincidiendo con el levantamiento de sanciones al crudo ruso.

Desde entonces, ha aumentado la presión desde Washington para que Ucrania suspenda los ataques contra estas instalaciones bajo amenaza de cortar el flujo de información de Inteligencia para prevenir los ataques rusos y suspender las comunicaciones a través de Starlink, la red de internet de la SpaceX de Elon Musk.