Propuestas para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto en la Región

Un hombre prueba sus gafas homologadas para ver el eclipse en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Región de Murcia han preparado distintas actividades para seguir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, con propuestas que combinan observación astronómica, divulgación científica, patrimonio, gastronomía y ocio. Un evento astronómico que se produjo por última vez en la Región de Murcia el 30 de agosto de 1905, hace más de 120 años.

El eclipse comenzará a ser visible en la Región en torno a las 19.40 horas y finalizará a las 21.27 horas, mientras que el máximo se alcanzará entre las 20.35 y las 20.36 horas, dependiendo del punto de observación. En ese momento, el Sol se encontrará muy bajo sobre el horizonte, a unos cuatro o cinco grados de altura, por lo que será especialmente importante contar con una vista despejada hacia el oeste, sin edificios, árboles o montañas que puedan impedir la observación del fenómeno.

El porcentaje de ocultación del disco solar variará según el municipio. El Altiplano alcanzará aproximadamente el 99,27%, el valor más elevado de la Región, seguido de Jumilla, con el 99%; Abanilla, con el 98,76%; Fortuna, con el 98,68%; y Cieza, con el 98,62%.

OBSERVACIONES Y ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS

En Lorca, el Castillo acogerá una jornada que combinará divulgación científica, patrimonio y gastronomía. La actividad comenzará a las 18.30 horas con una charla impartida por especialistas del Observatorio Astronómico de La Murta y continuará con la observación del eclipse desde la Torre Alfonsina, la Torre del Espolón o la azotea de Las Caballerizas.

La propuesta concluirá con un cóctel degustación y una sesión musical. Los asistentes recibirán gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad. La actividad requiere reserva previa y tiene un precio de entre 29 y 49 euros, en función de la atalaya desde la que se observe, a través del portal Lorca Taller del Tiempo.

En Murcia, el Palacio de Ibn Mardanis acogerá la observación del eclipse después de una visita al enclave histórico. La actividad será gratuita, incluirá gafas homologadas y contará con aforo limitado. El Castillejo de Monteagudo es otro de los enclaves previstos para la observación del fenómeno.

En Cartagena, la Fundación Sierra Minera ha organizado en la Mina Las Matildes una visita guiada al centro de interpretación del recinto, seguida de la observación del eclipse solar y de la lluvia de estrellas. La actividad comenzará a las 19.30 horas y tendrá una duración de cuatro horas. Es necesaria reserva previa y el precio de la entrada es de ocho euros para adultos y seis euros para niños, con gafas homologadas incluidas.

En Alhama de Murcia, el Anillo Exterior de Condado de Alhama abrirá al público a partir de las 18.00 horas para facilitar la observación del eclipse. Protección Civil repartirá gratuitamente gafas de protección homologadas por orden de llegada y se desarrollarán además actividades divulgativas.

En Caravaca de la Cruz, en colaboración con la empresa de astroturismo Astroversia, se recomienda el Cristo de Archivel como punto de observación a partir de las 18.00 horas por sus condiciones geográficas. Además, están previstas una ruta en bicicleta bajo el eclipse y una actividad en la Finca Las Oicas, ambas con reserva previa.

En Jumilla, las mejores zonas para verlo son en el Castillo de Jumilla, la Sierra del Carche o Santa Ana del Monte. Mientras que, en Yecla, el Ayuntamiento ha informado de que no hace falta subir a zonas altas ni desplazarse a un punto concreto, sino que será visible en más del 80% del término municipal.

En Santomera, el eclipse se podrá seguir desde la piscina municipal a partir de las 19.40 horas. Con la entrada regalan unas gafas de protección homologadas (hasta agotar existencias).

En San Javier, se ha organizado una salida en piragua por el Mar Menor para observar el eclipse. El punto de reunión será el Club Escuela de Piragüismo Mar Menor a las 19.00 horas. Es imprescindible acudir con gafas homologadas y las plazas son limitadas. El alquiler de la piragua tiene un precio de seis euros.

En Puerto Lumbreras, el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara ofrecerá una observación guiada con expertos astrónomos entre las 19.00 y las 20.30 horas. La actividad tiene un precio de dos euros, incluye gafas para la observación y cuenta con aforo limitado. Las reservas pueden realizarse a través de la Oficina de Turismo de la localidad.