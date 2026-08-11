Tres detenidos por asaltar a punta de pistola un comercio de Cartagena y huir con 7.000 euros y un coche - GUARDIA CIVIL MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal presuntamente implicado en el asalto a punta de pistola de un comercio de Cartagena el pasado mes de mayo, en el que los autores se apoderaron de 7.000 euros y de las llaves del vehículo de la víctima, en el que huyeron.

La operación, denominada 'Qruens', ha permitido detener a tres hombres, de 40, 53 y 73 años, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, con resultado de lesiones, hurto de uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de arma de fuego, cultivo, elaboración y tráfico de drogas, así como pertenencia a grupo delictivo, según ha informado la Benemérita.

La investigación se inició después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento del asalto a un comercio de Cartagena. Mientras el propietario se encontraba en el interior del establecimiento, dos individuos irrumpieron en el local armados con un arma de fuego y un machete. Los asaltantes, según la investigación, agredieron violentamente al propietario, lo maniataron y lo dejaron herido y sangrando en el suelo antes de apoderarse de 7.000 euros y de las llaves de su vehículo, en el que emprendieron la huida.

Las primeras pesquisas, desarrolladas por especialistas de Policía Judicial, permitieron recuperar el vehículo sustraído y apuntaron a la posible participación de un grupo organizado, debido a la rapidez, coordinación y modus operandi empleados durante el asalto.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La colaboración ciudadana permitió a los agentes obtener información sobre las características físicas de los presuntos autores, la ruta que habrían utilizado para huir y otros datos de interés que contribuyeron a establecer una línea de investigación.

Los investigadores determinaron que se trataría de un grupo organizado que habría planificado previamente el robo y realizado vigilancias sobre el comercio antes de cometer el asalto.

Las pesquisas permitieron identificar a uno de los presuntos integrantes y localizar su domicilio en Cartagena, para el que se obtuvo el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro.

Durante el dispositivo establecido para llevar a cabo la operación, los agentes detuvieron al principal sospechoso y registraron el inmueble. En su interior localizaron un revólver y munición, además de grilletes, un chaleco antibalas y un chaleco policial.

El registro permitió asimismo intervenir más de 3.000 euros, hachís, cocaína y marihuana, así como desmantelar una instalación 'indoor' destinada al cultivo de cannabis. Los agentes también recuperaron varias piezas de joyería procedentes de robos. Paralelamente, la Guardia Civil llevó a cabo en Valencia la detención de otros dos supuestos integrantes del grupo criminal.

A los tres detenidos se les atribuye presuntamente la comisión de los delitos de robo con violencia, con resultado de lesiones; hurto de uso de vehículo a motor; tenencia ilícita de arma de fuego; cultivo, elaboración y tráfico de drogas; y pertenencia a grupo delictivo.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.