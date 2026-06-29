Descienden a 138 los españoles desaparecidos en Venezuela tras los terremotos

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha señalado que el número de españoles desaparecidos en Venezuela tras los dos terremotos de la semana pasada ha descendido a 138 personas frente a las 150 que se declararon en la última actualización.

En una declaración institucional en Bratislava junto al ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, Albares también ha explicado que la cifra de fallecidos se mantiene estable respecto a la última información proporcionada por el Ministerio, con 17 españoles muertos por los seísmos.

Asimismo, el jefe de la diplomacia española ha indicado que el número de españoles localizados bajo los escombros que esperan ser rescatados se mantiene en 12, la misma cifra que este domingo ofreció Exteriores.

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

AL MENOS 1.450 MUERTOS EN TOTAL

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por los seísmos que sacudieron el país.

"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", señaló la mandataria en un discurso grabado.

Un total de 1.450 personas han muerto y 3.150 están heridas como consecuencia del doble terremoto en el norte de Venezuela, según el último balance oficial publicado este domingo.