Los incendios forestales dejan ya medio centenar de detenidos y se elevan a 35.600 las personas desalojadas

Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Argayo, León - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de este verano dejan ya medio centenar de detenidos y 135 investigados por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han participado además en el desalojo de sus viviendas de 35.656 personas afectadas por las llamas en diferentes municipios españoles.

El balance con los 50 arrestados desde el pasado 1 de junio lo ha actualizado este miércoles en rueda de prensa la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, explicando que son dos detenidos más en las últimas 24 horas.

Uno de estas detenciones la realizó la Policía Nacional en la localidad leonesa de Bouzas, donde arrestó a un vecino de 75 años como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia, tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad, algo prohibido en el contexto "especialmente delicado" en que se encuentra la zona.

El incidente se produjo en la noche del lunes, en torno a las 21.00 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y observaron que las llamas comenzaban a reactivarse a escasos metros de las viviendas y eran visibles desde la carretera al alcanzar alturas de dos metros.

La situación generó gran alarma, ya que Bouzas continúa confinada tras haber sido desalojada con anterioridad a causa del grave incendio de Llamas de Cabrera, según informó la Policía Nacional. El detenido fue puesto a disposición judicial y se ha decretado para él prohibición de entrar en Bouzas y pueblos colindantes, según detallan a Europa Press fuentes policiales.

PRISIÓN PROVISIONAL POR UN INCENDIO POR IMPRUDENCIA

Además, este miércoles el Juzgado de Instrucción 3 de Ponferrada (León) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón de 75 años detenido el pasado lunes como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, día 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca (León).

El hombre, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia, fue detenido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.