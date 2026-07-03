Desarticulado un punto de venta de drogas en Castejón en una operación previa a San Fermín con dos detenidos

Imagen del material interceptado - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela, ha desarticulado un punto de venta de drogas en Castejón tras la detención de un hombre y una mujer, y ha interceptado 11,123 kilogramos de speed, 17 gramos de cocaína, 77 gramos de resina de hachís y 14 gramos de MDMA, además de dinero en efectivo.

Según han informado desde la Guardia Civil, de esta forma culmina la 'Operación Nialu', desarrollada antes de San Fermín. A los dos detenidos, de nacionalidad española, se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos investigados.

La investigación, iniciada a finales de 2025 y reforzada tras diversas informaciones obtenidas durante los últimos meses, permitió a los investigadores centrar las pesquisas sobre dos establecimientos hosteleros de la localidad de Castejón, donde presuntamente se estaba desarrollando una actividad continuada de venta de sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para la entrada y registro de dos viviendas y de uno de los establecimientos investigados.

El dispositivo se desarrolló de forma simultánea durante la madrugada del 25 de junio con la participación del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, USECIC, el Grupo Cinológico y efectivos de la 5ª Compañía de Tudela.

Durante los registros, los agentes intervinieron 11,123 kilogramos de speed, además de 17 gramos de cocaína, 77 gramos de resina de hachís y 14 gramos de MDMA, así como sustancias de corte utilizadas para la preparación de la droga destinada al menudeo.

También fueron intervenidos 3.870 euros en efectivo, dos pagarés nominativos por importe total de 20.000 euros, teléfonos móviles y equipos informáticos relacionados con la investigación.

La valoración de la sustancia estupefaciente intervenida asciende a más de 300.000 euros en el mercado ilícito, "lo que convierte esta actuación en una de las aprehensiones más relevantes desarrolladas recientemente por la Guardia Civil de Navarra en la lucha contra el tráfico de drogas".

La investigación permitió además detectar un 'modus operandi' dirigido a "dificultar la acción policial". Según las pesquisas, los presuntos responsables habrían aprovechado que el establecimiento investigado actuaba como punto de recogida y entrega de paquetería para ocultar la distribución de sustancias estupefacientes, utilizando cajas de reparto como medio para camuflar las entregas a los compradores y pasar desapercibidos.

La operación adquiere una especial relevancia al haberse desarrollado en los días previos a las fiestas de San Fermín, un periodo en el que Navarra experimenta un notable incremento de visitantes y de actividad de ocio.

La "retirada de esta importante cantidad de droga evita que pueda llegar al mercado ilícito en unas fechas de elevada concentración de personas y contribuye de forma significativa a la protección de la salud pública".

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, plaza número 5, que decretó el ingreso en prisión provisional de los dos detenidos.