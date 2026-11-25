MADRID 25 Nov. (OTR/PRESS) -

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez ha convertido los últimos Consejos de Ministros en una auténtica máquina de repartir regalos electorales. Más impuestos, más permisos, más prestaciones y más ayudas. Todo vale cuando lo que está en juego es conservar el poder, aunque la factura tenga que pagarla el próximo Gobierno y, por supuesto, los contribuyentes. Estamos ante decisiones de un Gobierno al que le quedan apenas unos días y que, sin haber sido capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado, se dedica ahora a comprometer recursos públicos y a condicionar la política económica de quien salga elegido de las urnas.

Sánchez ha descubierto de repente una extraordinaria capacidad legislativa para aprobar en unos pocos Consejos de Ministros todo aquello que durante dos legislaturas no ha sabido o no ha querido resolver. La vivienda sigue siendo un problema dramático, las infraestructuras acumulan deficiencias y retrasos, y el sistema público de pensiones continúa enfrentándose a enormes desafíos de sostenibilidad. Para estos problemas estructurales no ha habido tiempo, dinero ni soluciones. Para repartir beneficios de última hora, en cambio, todo son prisas. Y lo más paradójico es que muchas de estas medidas responden a las exigencias de la ultraizquierda, precisamente aquella a la que el PSOE pretende dejar sin espacio político y cuyos votos necesita para engordar su resultado electoral.

El problema es que estos regalos los pagamos todos. Porque mientras con una mano el Gobierno ofrece ayudas, permisos y prestaciones, con la otra mantiene una presión fiscal y unas cotizaciones que asfixian a empresas y trabajadores. A ello se suma una inflación que ha deteriorado el poder adquisitivo de los hogares y que convierte en papel mojado buena parte de las supuestas mejoras de ingresos. No se puede ni se debe gobernar a golpe de chequera, y mucho menos cuando no se dispone de unas cuentas públicas aprobadas que respalden los compromisos que se adquieren. Tampoco es legítimo confundir la gestión de un Gobierno con una campaña electoral permanente.

Sánchez ha decidido que, si no puede convencer a los ciudadanos con los resultados de su gestión, al menos puede intentarlo con el dinero de sus impuestos. Pero una cosa es proteger a quienes lo necesitan y otra muy distinta utilizar las instituciones y los recursos públicos como instrumentos de propaganda electoral. El próximo Gobierno heredará las obligaciones, las facturas y los compromisos que ahora se están repartiendo con tanta alegría. Y los ciudadanos deberían preguntarse por qué quien ha tenido años para solucionar sus problemas solo se acuerda de ellos cuando necesita sus votos. Porque la generosidad de Sánchez tiene fecha de caducidad electoral, pero la factura estará ahí y la pagaremos todos.