MADRID 25 Nov. (OTR/PRESS) -

Que Puigdemont, con una entrevista calculada al milímetro para dar una patada en la espinilla de Pedro Sánchez, irrumpiese en la campaña electoral me pareció, hasta cierto punto, esperable en el país de lo inesperado. Que pocos días más tarde, también con el claro objetivo de meter un dedo en el ojo de Sánchez, lo hiciese Felipe González quizá también era previsible, pero menos. Y no, no me gustó esta irrupción 'electoral' del hombre que más tiempo ha ocupado la presidencia del Gobierno en España.

Claro que todo resulta extraño en la campaña más rara que recuerdo haber vivido, y he vivido unas cuantas. Pero creo que un expresidente del Gobierno, uno de los padres de la Transición como Felipe González, puede -y quizá deba- criticar el proceder de su correligionario, si es que ya lo es en puridad, Sánchez; lo que pienso que de ninguna manera puede hacer es decir algo así como 'si yo explicase por qué voto en blanco, el PSOE perdería millones de votos'. ¿Qué sabe González que no sabemos las gentes comunes y corrientes? Porque si el expresidente conoce alguna irregularidad, algo que el votante deba saber para esclarecer su sufragio, está obligado a contárnoslo. ¿O no?

Pero claro, es solo un ejemplo más de lo que ocurre en una campaña en la que las televisiones -y no siempre en sus programas más serios- se han enseñoreado del panorama electoral, o en la que han irrumpido figuras polémicas, como el propio José Bono, que se permitió aconsejar el voto a quien fue su jefe, González, espetándole que 'deje de hacer el tonto' y vote al PSOE. Y no, como González anunció, en blanco. ¿Quién es Bono para hacer tal proclama?

Yo todo esto lo explico sobre la base de que asistimos a una aún no demasiado visible, pero sí ya palpable, descomposición del PSOE tal y como lo conocíamos, probablemente para dar paso a una nueva etapa en el partido fundado por Pablo Iglesias Posse, que es el más antiguo de España y que, a mi modo de ver, necesita una mano de pintura tras el desgaste de una larga gobernación. Como, por otro lado, tantas instituciones y partidos; o como, a mi juicio, la propia Constitución.

Ignoro -ya digo: cómo hacer pronósticos en este país nuestro- qué más veremos en los ya muy pocos días que restan hasta la carrera a las urnas. Esperamos un debate cruento 'a cuatro' y algunas entrevistas televisadas más, pero los mensajes, a fuer de repetirlos tanto y con tan poca originalidad, están ya agotados. La propia campaña, a la que los asesores monclovitas han dotado de tanto colorido y tan escaso contenido, también.

Pocas veces he visto llegar tan exhaustos a los caballos cuando estaban a punto de alcanzar la meta. Y es que ocurre lo que al principio señalaba: las múltiples anomalías que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas horas, presagian la magnitud de la novedad de la era política, económica y sociológica, ética y estética, que se abre ante nosotros. Inútil pretender que nada ha cambiado porque, sin que nos hayamos dado cuenta cabal, ya ha mudado casi todo. Y se notará en los próximos meses.