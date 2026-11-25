MADRID 25 Nov. (OTR/PRESS) -

Hubo un tiempo no tan lejano en el que, en el País Vasco y también -aunque en menor medida- en Navarra, había gentes que celebraban las atrocidades que cometía la banda terrorista ETA: asesinatos, secuestros, extorsiones. Como organización terrorista la banda ha dejado de existir, pero su legado y propósito -la quimera de la independencia- se proyecta en la coalición política Bildu y en sus satélites juveniles, que se proclaman antifascistas pero que no tienen reparos en promover actos de violencia callejera típicamente fascistas.

En puertas de unas elecciones no resulta ocioso recordar lo que fueron los años de plomo en el País Vasco -y, por extensión, en el conjunto de España-, porque los atentados de la banda tensaron de manera peligrosa los tiempos cruciales de la Transición y aun después, y porque han vuelto a producirse episodios de la llamada 'kale borroka'. También se han celebrado actos de homenaje con ocasión de la excarcelación de algunos presos etarras que se han beneficiado de terceros grados incentivados por el Gobierno nacionalista vasco, resultado de la coalición PNV-PSE.

El pasado puede ser prólogo porque, al decir de las encuestas, el próximo domingo en el País Vasco Bildu podría ser la fuerza política más votada. Por delante del PNV.

De confirmarse semejante expectativa, supondría la cancelación de la hegemonía de cuarenta años del partido aranista. Entre otros factores, un escenario de esa naturaleza encuentra explicación en el hecho de que la última generación de jóvenes -votantes nuevos el próximo domingo- desconoce lo que fueron los años de violencia terrorista promovidos por ETA y justificados por las organizaciones políticas abertzales de izquierda. En el País Vasco, durante años, se ha cultivado un relato voluntariamente olvidadizo de las atrocidades perpetradas por la banda y sus consecuencias en orden a la alteración de la convivencia. No fue menor el exilio forzado al que fueron obligadas varias decenas de miles de ciudadanos residentes en el País Vasco o en Navarra.

En ese relato la guerra era la paz y la mentira la verdad, como tan certeramente señalaba Orwell. De ahí venimos. Y parece que ahora las nueces podrían cambiar de manos.