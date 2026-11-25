MADRID 25 Nov. (OTR/PRESS) -

Vote lo que quiera, pero vote. Vote acorde con su ideología o, aunque tenga dudas, vote al partido y al candidato que crea que puede ser un buen presidente para España, pero vote.

Durante cuarenta años el régimen franquista tuvo secuestrado el 'derecho a voto'. Tuvieron que pasar cuarenta años y morirse Franco para que los españoles fuéramos de nuevo ciudadanos y, por tanto, pudiéramos acudir a las urnas.

De manera que vaya a votar. Ejerza su derecho al voto. Participe en la elección de quienes nos van a gobernar y no olvide que el futuro también depende de su voto.

Votar es la gran fiesta de la democracia. Aún recuerdo con emoción cuando voté por primera vez; fue en las elecciones de 1977, en las primeras elecciones. Sin elecciones no hay democracia; es el momento en que los ciudadanos decidimos nuestro propio futuro.

Vote a quien quiera o vote en blanco si no le convence ningún candidato, pero vote. Uno de los mejores eslóganes electorales en nuestra recuperada democracia fue el del PSOE en aquellas elecciones de 1977: 'El futuro está en tus manos'.

Pues eso, el futuro está en nuestros votos. Vote. Vaya a votar.