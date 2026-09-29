Fernando Jáuregui.- Hessel (93) y Maricarmen (87), padres de la revuelta

MADRID 29 Sep. (OTR/PRESS) -

Son estos días frecuentes los comentarios que recuerdan, a propósito de la actual 'toma' de la Puerta del Sol en protesta por la crisis casi eterna que la falta de vivienda provoca en España, aquel movimiento de 'indignados' hace quince años, que también desembocó en el kilómetro cero madrileño. Hay muchos paralelismos con aquel movimiento surgido en los últimos años del mandato Zapatero y que desembocó, al final, en nada excesivamente constructivo, como se puede comprobar.

Pero, entre las similitudes, una curiosa: 'indignados' es consecuencia de la revolución mundial suscitada por el opúsculo 'Indignaos', publicado en 2010 por un hombre de 93 años, Stephane Hessel. Lo que ocurre ahora en la Puerta del Sol ha sido la 'gota Marycarmen', de 87 años, que ha desbordado el vaso del descontento con su desahucio en pleno centro de Madrid.

Pienso que no es una mera casualidad: los mayores, tanto o más aún que los jóvenes, son los olvidados de un sistema que prima más los intereses electorales que el diálogo con la sociedad, y, más grave aún, que no tiene en cuenta al individuo, de cualquier edad, como beneficiario de la acción del Gobierno.

Los gobiernos, y no solo el actual aquí y ahora, se ven forzados a recurrir al decreto-ley, mal explicado y nada consensuado, para atajar, tarde y mal, como este martes desde el Consejo de Ministros, la protesta, que se extiende a todas las administraciones: ni la central, ni la autonómica, ni la local han sabido dar satisfacción suficiente a la inquietud ciudadana.

Y, mientras la derecha siga culpando a la izquierda de todos los males nacionales, y viceversa, no se encontrará remedio para esos males. Prueba de lo que digo son esas aseveraciones que llegan desde el área del Ejecutivo diciendo que el Gobierno "ve una oportunidad "en esta gran protesta de la vivienda "para retomar la iniciativa". Es decir, para acelerar la marcha de cara a las elecciones, que parecen importar más que el sufrimiento ciudadano y que el evidente deterioro del estado de bienestar.

Desde hace meses he escrito, incluso en un libro, que en España se daban todas las condiciones para un nuevo estallido de 'indignados' como el de mayo de 2011. Aquí lo tenemos de nuevo. Me equivoqué: predije que ese movimiento quizá estaría ahora capitalizado por la ultraderecha. Pero vuelve a ser una izquierda desorganizada y desunida en el Gobierno y en las calles la que toma la iniciativa.

Esperemos que esta vez tal iniciativa esté canalizada en medidas constructivas y ojalá en un acuerdo nacional, del que desconfío: nunca hubo mayor distancia entre 'las derechas' y 'las izquierdas' en este país, necesitado como el comer de un partido, algo, que aglutine mayorías de centro-derecha o de centro-izquierda. Y que fomente un diálogo inexistente entre las 'dos Españas': a ver si el centrista Macron, que este martes acude a Madrid en importante visita de Estado, nos explica cómo es eso del diálogo político y social, que él sí practica en Francia, maestra política en tantas cosas.

Las viejas recetas, mírese a la Puerta del Sol, están agotadas, y tienen que venir un señor de 93 años y una dama llena de coraje de 87 -vergüenza causan los esfuerzos subterráneos en las redes tratando de desacreditarla- para recordárnoslo. ¿Entenderá alguien el mensaje?