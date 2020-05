Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Guía de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Fase 1

MADRID, 11 may.

Desde este lunes 11 de mayo, arranca la Fase 1 del plan de desescalada Gobierno para todos aquellos territorios, provincias y comunidades que han recibido el visto bueno para hacerlo, y cuya duración está prevista que finalice el próximo 25 de mayo.

La Orden que recoge las medidas relativas a la aplicación de la Fase 1 de este plan, así como los territorios en las que se aplicarán está publicada desde el 9 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En base a estas nuevas medidas, en este artículo recogemos lo que se puede y no se puede hacer durante esta fase:

COMERCIOS Y TERRAZAS: ¿QUÉ ABRE A PARTIR DE HOY?

En Fase 1, el Gobierno permite la apertura al público de los comercios con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, las terrazas al aire libre (al 50% de su capacidad y con ocupación máxima de 10 personas por mesa) y los mercadillos (a un 25% de su capacidad), exceptuando aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior.

Esta apertura no está exenta de que se respeten una serie de condiciones entre las que se encuentran: respetar la distancia mínima entre personas, limitar el aforo en el interior del local en caso de que esa distancia no pueda garantizarse, establecer un horario preferente de personas mayores de 65 años, extremar medidas de limpieza, etc.

¿CUÁNDO ABREN LAS ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS?

En la Fase 1, las administraciones de loterías pueden abrir sus puertas al público, a excepción de aquellas que se encuentren ubicadas dentro de centros comerciales o parques comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior.

¿SE PUEDE PERNOCTAR EN MI SEGUNDA RESIDENCIA, SI ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA MISMA PROVINCIA EN FASE 1?

Tras un cambio de última hora, el Gobierno permite los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma provincia, isla o área sanitaria autorizada en la Fase 1 del plan de desescalada, del mismo modo que se permiten los desplazamientos a hoteles y alojamientos turísticos.

¿SE PUEDE IR A UN HOTEL?

Sí. El desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos dentro de la misma provincia o territorio está permitido en la Fase 1.

Según la Orden del Ministerio de Sanidad, estos hoteles y establecimientos turísticos podrán iniciar la actividad con una serie de condiciones: los servicios de restauración y cafetería están permitidos exclusivamente para clientes hospedados y no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas.

Además, la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso del hospedaje del hotel o del alojamiento tampoco están permitidos.

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN FASE 1?

En cuanto a retomar actividades de turismo activo y de naturaleza, el BOE dispone que se deberá realizar en grupos de hasta 10 personas, reunidos preferiblemente mediante cita previa, y manteniendo la distancia mínima de seguridad de dos metros. En caso de que esto último no se pueda garantizar, se deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

Estas actividades no se podrán realizar en establecimientos o locales destinados a esa actividad, cuyas zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo las correspondientes a la zona de recepción y, en su caso, aseos y vestuarios, que deberán disponer de jabón desinfectante para el lavado de manos y/0 geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

¿QUÉ PASA CON LA PRESTACIÓN DE SERCICIOS SOCIALES EN LA FASE 1?

Según el BOE, los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, durante la Fase 1.

Para ello, estos centros deberán estar abiertos y disponibles para la atención presencial de la ciudadanía, siempre que esta sea necesaria, y sin perjuicio de que se adopten las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

¿EN ESTAS FASE SE MODIFICARÁ EL HORARIO DE PASEO DE LOS NIÑOS?

Las comunidades y ciudades autónomas que pasan este lunes 11 de mayo a la fase 1 de desescalada podrán ajustar hasta dos horas antes o dos horas después la franja horaria reservada a los paseos de menores de 14 años, que quedaba limitada entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

¿PUEDO VISITAR A AMIGOS Y FAMILIARES FUERA DE MI FRANJA HORARIA?

Para estas visitas o reuniones no serán de aplicación las franjas horarias, que seguirán vigentes pero sólo para la práctica del deporte físico y los paseos con el fin de regularlos y evitar en la medida de lo posible la coincidencia entre diferentes grupos de edad.

¿SE PUEDE IR A MISA?

Sí. Las misas en la Fase 1 del plan de desescalada están permitidas manteniendo un aforo del 30% y una distancia de seguridad de al menos un metro. Además, los asistentes deben usar mascarilla con carácter general y evitar el contacto personal. Tampoco se distribuirán objetos, libros o folletos, ni se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos, y no habrá coro.

¿SE PUEDE REZAR EN LAS MEZQUITAS?

Sí. Las personas que asistan a lugares de culto en los que se sitúen directamente en el suelo y se descalcen antes de entrar deberán usar alfombras personales y ubicar su calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA ENTERRAR O CREMAR A UN DIFUNTO EN FASE 1?

Las comitivas para enterrar o cremar a una persona fallecida serán de un máximo de 15 personas, entre familiares y allegados, más el oficiante.

Además, como ya se había se adelantado, los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo en cada momento de quince personas en espacios al aire libre o diez personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

¿PUEDO IR A CONCESIONARIOS? ¿Y A PASAR LA ITV?

Sí. Los concesionarios de vehículos y las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), independientemente de la superficie de sus locales, podrán abrir sus puertas al público en todas las regiones y territorios que se encuentren dentro de la Fase 1 atendiendo al público con cita previa.

¿SE PUEDE CAZAR Y PESCAR EN FASE 1?

No. El Gobierno ha excluido la caza y la pesca deportiva de la Fase 1 de la desescalada, que permite la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros.

¿SE PUEDEN CELEBRAR SEMINARIOS Y CONGRESOS?

El Gobierno permitirá la celebración de seminarios y congresos científicos o innovadores de hasta 30 asistentes, así como la reapertura gradual de instalaciones científico-técnicas, durante la fase 1 de la desescalada, respetando todas las medidas de seguridad.

¿SE PUEDE IR A UN MUSEO?

Sí. En la Fase 1 del plan de desescalada los museos pueden abrir con un

con un 30% de aforo, manteniendo una distancia de seguridad de dos metros y con los elementos táctiles para el visitante inhabilitados, sin audioguías ni folletos. La reducción del aforo deberá aplicarse a cada una de sus salas y espacios públicos.

¿PUEDO IR A LA BIBLIOTECA?

Sí. En la Fase 1 de desescalada las bibliotecas pueden abrir para préstamos y devoluciones de obras, información bibliográfica y bibliotecaria, al 30% de su aforo. No obstante, las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.

Asimismo, no podrán llevarse a cabo actividades culturales, de estudio en sala o préstamo interbibliotecario, o usar los ordenadores y medios informáticos.

¿PUEDO IR AL TEATRO?

Sí. Los establecimientos para actos y espectáculos culturales, sean abiertos o al aire libre, podrán reabrir con un tercio de su aforo autorizado en la fase 1 de la desescalada. En todo caso, en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas.

¿CÓMO ES UN RODAJE EN FASE 1?

Los rodajes que tengan lugar en la fase 1 de la desescalada en los que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de los actores y actrices, deberán atender a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.