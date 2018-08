Marcos Chicot prevé tener terminada su nueva novela sobre Platón en Navidad de 2019

Publicado 15/08/2018 16:05:30 CET

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor Marcos Chicot, finalista del Premio Planeta 2016 con su novela 'El asesinato de Sócrates', prevé que tardará "aproximadamente" un año y medio en terminar de escribir su nueva novela, que tratará sobre la vida de Platón, por lo que ha avanzado que "lo ideal, lo perfecto, el plazo mínimo" sería la Navidad del 2019, aunque ha matizado que posiblemente el plazo se alargará más.

Chicot ha concretado que tras dos años de trabajo ya ha acabado con el proceso de documentación para su nueva novela y que está escribiendo el prólogo y los primeros capítulos "después de varios inicios" y reescrituras. En este sentido, ha explicado que "la descripción está, las fichas de personajes están también y la trama, con bastante nivel de detalle".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, con motivo de su presencia en sus Cursos de Verano impartiendo el taller 'La historia detrás de mis novelas'.

En este encuentro con los medios ha afirmado que está "bastante seguro y bastante contento" del resultado de lo que cree que "puede conseguirse" con su novela, aunque tiene la "intriga" de lo que vaya a suceder.

"La historia me motiva mucho porque el proyecto, mi planteamiento inicial, fue 'voy a ver si soy capaz de mostrar toda la época Clásica en tres novelas que tengan los tres niveles que digo siempre'", en referencia a 'El asesinato de Sócrates', a esta segunda sobre Platón y a la tercera que quiere escribir sobre Aristóteles, así como a los niveles relacionados con la ficción, lo histórico y lo filosófico.

De esta forma, el escritor no ha querido definir estas tres novelas como una trilogía porque cada una es o va a ser "autoconclusiva", al tiempo que ha expresado que no empieza a escribir hasta no estar "muy seguro" de que tiene la trama "muy detallada". Al respecto, ha concretado que la trama de su nuevo proyecto sobre Platón "tiene bastante extensión", en torno a unas 250 páginas.

Chicot, autor de 'El asesinato de Pitágoras' (2013) o 'La hermandad' (2014), también ha asegurado que le "importa sobre todo llegar el cerebro de los lectores". Para conseguirlo cree que "hay que llegar a su corazón, hay que hacerles disfrutar, sentir, hay que hacerles emocionarse, que quieran seguir leyendo porque están completamente vinculados con los temas de la novela y, sobre todo, con los personajes".

"Y, además, tienen que estar intrigados", ha remarcado. Hay que tramar de forma que el lector necesite seguir leyendo en todo momento "o eso es lo que yo pretendo", con la intención de "compartir esos temas que me importan" y para difundir, "para que se aprenda, para que se disfrute aprendiendo, pero sin realizar ningún esfuerzo", ha manifestado.

"EL GRAN VALOR DE MIS NOVELAS ES QUE APRENDES CON ELLAS"

En este sentido, Chicot opina que para no realizar "ningún esfuerzo", lo que se aprende tiene que estar convertido en elemento de la trama, de manera que el lector "no se esté dando cuenta, no sea consciente de que está aprendido" porque "simplemente está viviendo historias a través de los personajes".

"Creo que el valor que puedan tener mis novelas, si es que tiene alguno, es precisamente que realmente estás aprendiendo con ellas, y porque mi planteamiento no es el habitual en una novela histórica, que es utilizar lo histórico con el fin de entretener, para hacer un decorado, para enmarcar una historia que quieres contar o con la que quieres emocionar", ha expresado

Por el contrario, el autor tiene el objetivo de que la parte histórica del "gran personaje que siempre vertebra mis novelas, ese gran maestro en lo intelectual, en lo moral", es que sea "muy rigurosa y muy completa", como en el caso de 'El asesinato de Sócrates', que contiene todos los elementos relevantes de la Grecia Clásica, de la vida de Sócrates y de la doctrina de su pensamiento, ha explicado.

"MIS NOVELAS SON COMO LARGAS CARTAS A LOS LECTORES"

Chicot también ha manifestado que sus novelas "son como largas cartas" que escribe a los lectores, en comparación con los escritores que afirman que escriben para sí mismos "y les da un poco igual la reacción de los lectores o es un tema separado".

"Yo escribo para mis lectores. El primer lector soy yo, es decir, escribo para estar plenamente satisfecho", ha proclamado el escritor, que ha defendido que como escribe para los lectores, quiere "saber" cuál es su reacción.

Es más, ha asegurado que él mismo contesta al "cien por cien" de todos los mensajes que le escriben los lectores a través de su página web. "No hay intermediario, no hay nadie que se ocupa de eso", ha dicho, y ha animado a quien quiera escribir libros, que si puede lo haga sobre lo que le "apasione" porque "eso se transmite a los lectores".

Finalmente, ha asegurado que el escritor debe tener una "coraza" frente a las críticas porque "si no, buscarías solo los halagos". "La complacencia es lo peor que existe para el avance", ha dicho, al tiempo que ha defendido que hay que "huir" de los halagos y "buscar" las críticas porque eso "es lo que te hace mejorar, es lo que te hace aprender y el primer crítico y el más exigente tienes que ser tú" como escritor.