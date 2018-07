Trump llama "desagradecida traidora" a Chelsea Manning por criticar a Obama

Actualizado 26/01/2017 15:37:39 CET

WASHINGTON, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este jueves contra la militar estadounidense Chelsea Manning, condenada a prisión por filtrar documentos confidenciales a Wikileaks, por haber publicado un artículo crítico con el anterior mandatario del país, Barack Obama.

"Desagradecida traidora Chelsea Manning, que nunca debería haber salido de prisión, está ahora llamando débil líder al presidente Obama. ¡Es terrible!", ha afirmado el mandatario norteamericano, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible!