El Aeropuerto de Almería confía en un incremento de pasajeros este verano con 25 destinos ofertados

Archivo - Aeropuerto de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Aeropuerto de Almería, Ignacio Tejero, confía en que se produzca un incremento de pasajeros durante la presente temporada de verano en la que el aeródromo de El Alquián oferta hasta 25 destinos --ocho en touroperación y 17 en vuelo regular-- tras un invierno en el que se han experimentado crecimientos por encima del once por ciento, con cifras por encima de la pre-pandemia de covid-19.

Así lo ha trasladado a los medios durante el acto de bienvenida al primer vuelo procedente de Polonia a cargo de TUI Poland operado por Enter Air que, según ha valorado, "refuerza la conectividad" con Europa del Este y contribuye a la dinamización turística.

Tejero ha asegurado que las perspectivas "son muy positivas" por lo que espera que el despliegue de la conectividad aérea de Almería se traduzca en un incremento de pasajeros durante los próximos meses, ya que han sido varias las compañías que han apostado por el aeropuerto de Almería.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de abril se cerró con un incremento de pasajeros de un 30 por ciento con respecto al año anterior, lo que es visto como un incentivo para continuar dicha senda.

En este sentido, ha subrayado el refuerzo que la aerolínea Vueling ha hecho de su conexión entre Almería y Barcelona, con una frecuencia diaria y "algunos días incluso dos frecuencias al día". Esta ruta aérea "abre la puerta a Europa" dado el tráfico internacional que registra el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Igualmente, ha destacado la apuesta de Jet2, que ha ampliado sus meses de operativas desde el pasado 1 de abril, lo que contribuye a "desestacionalizar" el destino; así como el trabajo desarrollado por EasyJet, que mantiene las rutas iniciadas en invierno que conectan Almería con Liverpool, Bristol y Londres-Gatwick, lo que genera un "incremento de plazas y un incremento de oportunidades".

Este aumento de rutas es, a juicio del director del aeropuerto, un "éxito del territorio" que demuestra su "fortaleza" como destino turístico, sentido en el que ha mostrado la voluntad del aeropuerto de colaborar con las instituciones locales para el fomento de tráfico aéreo.