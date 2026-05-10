Aitana arranca en Roquetas de Mar (Almería) su gira 'Cuarto Azul World Tour' ante 16.000 personas en el Antonio Peroles

Imágenes del concierto de Aitana. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La cantante catalana Aitana ha dado el pistoletazo de salida a su gira 'Cuarto Azul World Tour' en Roquetas de Mar (Almería), donde cerca de 16.000 personas se han dado cita en el Estadio Antonio Peroles para disfrutar del concierto.

El espectáculo, celebrado este sábado, incluyó algunos de sus temas más recientes y otros ya consolidados en su repertorio, como '6 de febrero', 'Segundo intento', 'Cuarto azul' y 'Desde que ya no hablamos', según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Aitana apareció en el centro del escenario rodeada de una escenografía dominada por el color azul y ambientada como una habitación, con una cama como elemento protagonista. Vestida de blanco, saludó a sus seguidores con un "bienvenidos a nuestro pedazo de cuarto azul", antes de arrancar el concierto con canciones como '6 de febrero' y 'Segundo intento'.

El público disfrutó de un espectáculo marcado por una cuidada puesta en escena, coreografías y efectos visuales que acompañaron temas como 'No te has ido y ya te extraño', momento en el que la artista presentó a la banda que la acompañará durante toda la gira. Canciones como 'Cuando hables con él', 'Los Ángeles', 'Miamor', 'Gran Vía', 'Desde que ya no hablamos', 'Música en el cielo' y 'Vas a quedarte' fueron coreadas por los asistentes.

En la segunda parte del concierto sonaron éxitos como 'Formentera', 'Mon amour' y 'Las Babys', antes de afrontar el tramo final con 'En el centro de la cama', 'Lía', 'La chica perfecta', 'Conexión psíquica' y 'Superestrella'.

Entre los asistentes al estreno del 'Cuarto Azul World Tour' también se encontraba Plex, reconocido youtuber, streamer e influencer español, pareja de Aitana desde 2025.