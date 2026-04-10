El alcalde de Pulpí (Almería) subraya el "prestigio" que da a la Geoda su paso hacia la Unesco: "Es un orgullo inmenso"

Archivo - Cristales gigantes de yeso de la Geoda de Pulpí (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

PULÍ (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García, ha subrayado el "prestigio" que aporta a la Geoda de Pulpí su avance hacia el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco, después de que el 99º Consejo de Patrimonio Histórico, reunido este jueves y viernes en Sigüenza (Guadalajara), haya acordado que el enclave pase a la fase de informe preliminar.

En declaraciones ofrecidas a Europa Press, García ha expresado "un orgullo inmenso" por esta decisión, que supone "un paso más" para que este espacio singular obtenga un reconocimiento internacional "muy importante para el municipio, para Andalucía y para España".

El regidor pulpileño ha incidido en que el principal efecto de este nuevo paso es el valor que aporta a la Geoda, más que un eventual aumento de visitantes, toda vez que las visitas se encuentran ya "al cien por ciento" y se desarrollan en grupos reducidos de un máximo de 15 personas.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pulpí y concejal de Geoda, Juan Bautista López, ha precisado que la aspiración del proyecto no pasa por vincular patrimonio mundial y turismo, ya que la Unesco no quiere "ligar ambos conceptos", aunque en este caso sí ha defendido que conservación y uso turístico son "compatibles y sostenibles".

López ha enmarcado el proceso en la voluntad de "reforzar el conocimiento y la protección de un bien singular" y ha subrayado además el "valor excepcional" de este recurso que existe en el interior de la Mina Rica de la Sierra de Aguilón. En esa línea, ha puesto el acento en la "brillante" exposición técnica realizada ante el Consejo por Milagros Carretero, geóloga y coordinadora de las visitas a la Geoda de Pulpí.

Sobre su intervención, ha destacado la "gran profesionalidad" con la que expuso "todo lo que realmente pide la Unesco" y ha relatado que, al término de la presentación, los representantes pulpileños recibieron "un aplauso unánime de todo el consejo", una reacción que interpretaron como una muestra del respaldo obtenido por la propuesta.

La candidatura 'Geoda de Pulpí: Luz en la oscuridad', impulsada por el Ayuntamiento de Pulpí con el respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, entró meses atrás en la Lista Indicativa, un trámite previo al que ahora se suma este nuevo paso dentro del procedimiento hacia su reconocimiento ante la Unesco.

CRISTALES GIGANTES Y VALOR UNIVERSAL

Uno de los valores singulares que presenta la Geoda de Pulpí es la formación de cristales de yeso de gran tamaño que pueden alcanzar decenas o incluso centenas de kilogramos, una circunstancia excepcional en el ámbito geológico al haberse dado bajo condiciones fisicoquímicas muy concretas y estables durante decenas de miles de años.

La Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco considera patrimonio natural a aquellas formaciones físicas y biológicas con un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, así como a los espacios que constituyen hábitat de especies amenazadas o que poseen relevancia en materia de conservación.

Su eventual declaración supondría la incorporación de este enclave al patrimonio mundial natural reconocido por la Unesco en Andalucía, donde Doñana figura actualmente como gran referente en este ámbito.