La Armada pone a prueba en Almería sus drones y vehículos remotos en la protección y vigilancia del lecho marino

Un dron empleado en el ejercicio Marsec-26 de seguridad marítima organizado por la Armada en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfo de Almería ha acogido este miércoles el ejercicio de seguridad marítima Marsec-26 de la Armada con el que se ha hecho una demostración de las capacidades de vigilancia y protección de infraestructuras submarinas mediante el despliegue de drones y otros vehículos remotamente operados de intervención subacuática.

En el marco del Escenario XVI, el ejercicio ha empleado medios de superficie, vehículos submarinos autónomos y personal de buceo con la participación del cazaminas Tajo, el buque de salvamento Neptuno, personal del Centro de Buceo de la Armada y de la Fuerza de Medidas Contraminas, según ha indicado Defensa en una nota.

Entre los sistemas desplegados se ha operado el vehículo submarino autónomo (AUV) Sparus II, esto es, un dron submarino de fabricación española; y los vehículos remotamente operados de intervención subacuática Pluto Plus y Leopard.

El ejercicio de seguridad marítima Marsec-26 es un ejercicio anual organizado por la Armada, cuyo objetivo principal es mejorar y fomentar la colaboración y el conocimiento mutuo entre las distintas instituciones, organismos y agencias implicadas en la Acción del Estado en la Mar.

A través del planeamiento y la ejecución de operaciones de seguridad marítima, el ejercicio cubre una amplia variedad de situaciones, permitiendo a los participantes afrontar un espectro diverso de escenarios operativos.

Desde el 7 hasta el 17 de abril, la Armada lidera este ejercicio a nivel nacional con 15 escenarios distribuidos por todo el litoral español. Los escenarios del ejercicio reflejan los riesgos y amenazas actuales identificados en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, como el control de tráfico marítimo, operaciones de búsqueda y salvamento, lucha contra la contaminación marina, respuesta contra actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, crisis sanitarias a bordo o la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

La Fuerza de Acción Marítima está formada por el conjunto de unidades que, dentro de la Flota, tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar.

Marsec-26 pone de manifiesto el compromiso de la Armada y del conjunto de instituciones implicadas con la seguridad marítima, consolidándose como un referente en el adiestramiento conjunto y en la preparación para hacer frente a los retos presentes y futuros en y desde la mar.