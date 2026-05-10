El Aula de Debate de UAL clausura su curso y se reivindica como referente de oratoria y pensamiento crítico. - UAL

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Debate de la Universidad de Almería (UAL) ha celebrado el acto de clausura de su curso académico, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y ha reivindicado esta iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes, como un espacio "clave" para el desarrollo de la comunicación, el liderazgo y el análisis crítico.

Así lo han destacado desde la UAL en una nota, en la que han recordado que la mesa inaugural contó con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Encarna Carmona, junto a los formadores del aula Matteo Rebecchi, Irene García y Joaquín Rodríguez, quienes han estado al frente de las sesiones formativas desarrolladas a lo largo del curso académico.

Durante el evento, han resaltado el crecimiento del aula en los últimos años y el papel activo de la Asociación de Debate de la UAL en la organización de torneos y actividades para universitarios y preuniversitarios.

La vicerrectora ha subrayado que el Aula de Debate "es fundamental para que el estudiantado adquiera competencias transversales". Según ha destacado, "aprender a argumentar y analizar críticamente la información es una herramienta esencial en el contexto social actual y para el éxito profesional".

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la celebración del Debate Final, que planteó la pregunta: '¿Se deben prohibir las redes sociales a los menores de 16 años?"'

En este encuentro participaron los estudiantes Marta, Salu, Nuria, Iván, Emily, Hugo, Oriol y Javier, demostrando un alto nivel argumentativo ante el público asistente.

El equipo integrado por Nuria, Oriol y Javier, defensores de la postura a favor de la prohibición, se alzó con la victoria gracias a la solidez de su argumentación y capacidad persuasiva. El evento concluyó con un ambiente de compañerismo y un sorteo de camisetas entre los asistentes.

Con esta clausura, el Aula de Debate de la Universidad de Almería cierra un nuevo curso "reafirmando su papel como espacio de formación integral para el estudiantado y como cantera de futuros oradores, divulgadores y profesionales comprometidos con el diálogo y el pensamiento crítico".