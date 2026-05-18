El Ayuntamiento de Almería aprueba bonificaciones a hoteles que abren todo el año para "romper con la estacionalidad"

Gran Hotel Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes las declaraciones de especial interés o utilidad municipal para conceder bonificaciones fiscales a establecimientos hoteleros de la capital, con reducciones del 30 por ciento en el impuesto de actividades económicas (IAE) y del diez por ciento en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), con el objetivo de fomentar la apertura durante todo el año y "romper con la estacionalidad" del turismo.

La concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, ha defendido estas medidas durante el debate conjunto de los puntos siete y ocho del orden del día, que se han votado por separado y han salido adelante con 26 votos a favor --15 del PP, siete del PSOE y cuatro de Vox-- y el único voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes.

Lara ha explicado que la ordenanza fiscal del IAE y del IBI reconoce una bonificación del 30 por ciento en el IAE y del diez por ciento en el IBI a los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal bajo el epígrafe 681, relativo a servicios de hospedaje en hoteles y moteles, y que mantengan sus instalaciones abiertas al público durante los doce meses del año anterior al devengo de los impuestos.

La edil almeriense ha señalado que siete hoteles han presentado solicitud para la rebaja en el IBI en el ejercicio 2026, si bien se han admitido seis al no cumplir uno de ellos el requisito de ser sujeto pasivo del impuesto. Esos seis establecimientos también han solicitado la bonificación del 30 por ciento en el IAE.

"Tenemos que cuidar nuestro sector turístico, ya que es uno de los motores de la economía almeriense y genera riqueza y empleo", ha defendido Lara, quien ha sostenido que estos beneficios fiscales buscan incentivar la actividad hotelera durante todo el año, mejorar la calidad del turismo y favorecer el "empleo estable" en el sector.

CRÍTICAS POR UN "REGALO FISCAL"

El concejal de Podemos-IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo, ha rechazado las bonificaciones al considerarlas un "regalo fiscal" a empresarios hoteleros y ha cuestionado qué ayudas recibe el pequeño comercio que también permanece abierto todo el año y genera empleo.

Lorenzo ha enmarcado estas medidas en un modelo de ciudad basado en "beneficios" para las grandes empresas hoteleras mientras la mayoría social soporta "alquileres imposibles", "salarios precarios" y una "subida constante" de tasas e impuestos municipales.

El edil ha criticado que los expedientes no recojan, según ha dicho, datos sobre el empleo que se crea o se mantiene con esta medida, compromisos de contratación indefinida, mejoras salariales, cláusulas sociales o garantías contra la precariedad. "Lo único que acredita el expediente es que los hoteles han abierto durante todo el año y que tenían trabajadores dados de alta", ha reprochado.

Asimismo, ha sostenido que una bonificación fiscal supone "dinero que el Ayuntamiento deja de recibir" y que, a su juicio, podría destinarse a otras prioridades como vivienda pública, limpieza, mantenimiento urbano o transporte público. Además, ha afeado al equipo de gobierno que reduzca impuestos a empresas hoteleras mientras, según ha señalado, ha subido tasas como las de basura, agua, pabellones deportivos o cementerio.

Lara ha replicado que el Ayuntamiento ha aprobado para 2026 rebajas fiscales por importe superior a 4,5 millones de euros, entre ellas una reducción del 5,02 por ciento en el impuesto de vehículos, que supone una menor recaudación de 575.000 euros, y una bajada del tipo impositivo del IBI del 0,61 al 0,57 por ciento, con un "ahorro de casi cuatro millones de euros para los contribuyentes".

La concejala también ha destacado el incremento de la bonificación por domiciliación de impuestos y de la tasa de basura, que pasa del uno al dos por ciento, y ha defendido que Almería figura entre las nueve capitales de provincia con menor presión fiscal de España, con una media de 587 euros por habitante frente a los 705 euros de media.