Ayuntamiento de Almería promueve Ordenanzas de Edificación adaptadas a las "necesidades reales" del desarrollo urbano

Construcción de un edificio en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, el proyecto de nuevas Ordenanzas Municipales de Edificación, documento que permitirá "modernizar y actualizar la regulación urbanística vigente en la ciudad en esta materia", adaptándola al marco normativo autonómico actual y a las "necesidades reales" del desarrollo urbano.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, estas nuevas ordenanzas, promovidas desde la Gerencia Municipal del Urbanismo, vendrán a sustituir las determinaciones que sobre esta materia se recogen en el actual Plan General de Ordenación Urbana de 1998 --normas generales de uso y de edificación incluidas como títulos en el vigente PGOU--, dotando a la administración y a la ciudad de un "instrumento normativo independiente, más claro, sistemático y accesible tanto para la ciudadanía como para técnicos y profesionales del sector".

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que este documento "es fruto de un trabajo riguroso en el que, como siempre, queremos implicar al mayor número posible de agentes y grupos políticos, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso en su aprobación".

En este sentido, ha subrayado que "se trata de una norma clave para el presente y el futuro de la ciudad, por lo que esperamos pueda contar con el mayor respaldo posible en su trámite ahora de aprobación por el Pleno de la Corporación".

Cabrera ha incidido además en que "estas ordenanzas responden al proceso de transformación que está viviendo Almería, adaptando nuestra normativa a una nueva realidad urbana, social y económica", y ha añadido que "forman parte del trabajo que este equipo de gobierno viene desarrollando para actualizar y mejorar los instrumentos de planificación y gestión urbanística, haciéndolos más útiles, eficaces y acordes a las necesidades actuales".

Según ha valorado la Administración local, el nuevo texto se alinea con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, garantizando la coherencia de la normativa municipal con la legislación urbanística autonómica. Este cambio "permitirá mejorar la interpretación y aplicación de la normativa en los procedimientos de licencias y autorizaciones urbanísticas, incrementando la seguridad jurídica".

Entre los aspectos más destacados por parte del Ayuntamiento del nuevo documento se encuentra la unificación y simplificación normativa, puesto que han precisado que se extraen y reorganizan las normas de edificación y usos del vigente PGOU para "conformar un instrumento autónomo, más claro y manejable, facilitando su aplicación tanto a nivel administrativo como técnico".

En relación, también han apuntado a mayor seguridad jurídica, ya que la ordenanza establece un "marco homogéneo y preciso" que "aporta certeza a ciudadanos, promotores y técnicos, reduciendo la ambigüedad en la interpretación normativa". A este respecto, han agregado como valor el control del uso residencial y calidad de la vivienda al introducir condiciones específicas en el programa de vivienda para garantizar estándares mínimos de habitabilidad y calidad en las edificaciones residenciales.

Asimismo, han asegurado que se regularán los apartamentos turísticos al establecer criterios para este tipo de uso, permitiendo su reversibilidad a uso residencial, "lo que contribuye a un modelo urbano más equilibrado". Además, han agregado que han dotado de flexibilidad en la rehabilitación y cambios de uso al contemplar soluciones técnicas alternativas --como sistemas distintos a la chimenea tradicional para evacuación de humos, olores y vapores-- cuando existan limitaciones constructivas, "facilitando la adaptación de edificios existentes".

En relación, han concretado que se impulsar la sostenibilidad y eficiencia a través de ordenanzas que incorporan condiciones relacionadas con energías alternativas, calidad ambiental, control de emisiones y condiciones higiénicas, "promoviendo edificaciones más eficientes y respetuosas con el entorno".

Por otra parte, también han destacado el refuerzo de la accesibilidad y seguridad, puesto que se regulan "de forma detallada" aspectos como accesos, circulación interior, rampas, ascensores y prevención de incendios, "garantizando edificaciones más seguras e inclusivas".

Con esta iniciativa, el Consistorio almeriense pretende consolidar un modelo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, la calidad arquitectónica y el equilibrio entre usos, "contribuyendo a mejorar la habitabilidad de la ciudad y su cohesión territorial".

En suma, tras su aprobación en Junta de Gobierno, el documento continuará su tramitación con su debate en el Pleno de la Corporación, donde será sometido a aprobación inicial antes de su exposición pública y aprobación definitiva.