El Ayuntamiento reorganiza el estacionamiento y los servicios de movilidad en el entorno del Paseo

Trabajos de reordenación y señalización en el Paseo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trabajos de reordenación y señalización de los espacios destinados al estacionamiento y a los diferentes servicios de movilidad en el entorno del Paseo de Almería, una actuación que permitirá adaptar la configuración de estas zonas a la transformación urbana que supone la remodelación integral de esta vía.

Esta intervención, coordinada por las áreas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores; Tráfico, Seguridad y Emergencias; y Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, contempla la creación, reubicación y actualización de espacios destinados a carga y descarga, reservas para motocicletas, paradas de taxi, señalización de paradas de autobús y otras actuaciones de señalización horizontal y vertical, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Los trabajos han comenzado este jueves en la Rambla Obispo Orberá, donde ya se está actuando sobre la señalización de los espacios destinados a carga y descarga, reservas de motocicletas y parada de taxi. A partir de este primer ámbito de actuación, la intervención se irá extendiendo durante los próximos días al resto de calles incluidas en la planificación municipal, siguiendo el orden de prioridades establecido y acompasando su ejecución al desarrollo de las obras del Paseo de Almería.

Según ha indicado el Ayuntamiento, la actuación se desarrollará sobre más de una veintena de calles y plazas del entorno del Paseo, donde se implantarán nuevas zonas de carga y descarga, se renovará la señalización de otras ya existentes, se reordenarán reservas para motocicletas y paradas de taxi y se adecuará la señalización de distintas paradas de autobús.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha explicado que "esta actuación responde a la necesidad de adaptar la movilidad del entorno del Paseo de Almería a la nueva realidad urbana que va a dejar esta importante obra de transformación". "No se trata únicamente de redistribuir plazas o espacios, sino de reorganizar de forma planificada todos aquellos servicios que son esenciales para el funcionamiento diario del centro de la ciudad", ha subrayado.

Casimiro ha destacado que "estamos actuando de manera coordinada con las áreas de Urbanismo y de Tráfico para que la implantación de nuevas zonas de carga y descarga, reservas para motocicletas, paradas de taxi o la actualización de la señalización se realice de forma ordenada, minimizando las afecciones y garantizando que comerciantes, vecinos y usuarios dispongan de alternativas adaptadas al resultado de esta importante obra".

El edil ha subrayado además que "la remodelación del Paseo de Almería supone una oportunidad para modernizar también la movilidad en todo su entorno". En este sentido, ha destacado que con esta planificación se "anticipan" a la configuración definitiva que tendrá esta zona una vez finalicen las obras, "mejorando la accesibilidad, favoreciendo la actividad económica y ofreciendo una organización más eficiente del espacio público en beneficio de todos los almerienses".

La planificación municipal prevé que estos trabajos se prolonguen durante "aproximadamente dos semanas", "minimizando en todo momento las afecciones al tráfico y coordinando cada una de las actuaciones con el avance de las obras".