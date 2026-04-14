Cae una macrorred en Almería y Granada que asistía a mafias de drogas e inmigrantes con 23 lanchas intervenidas

Armas y embarcaciones intervenidas por la Policía Nacional en el marco de la operación 'Embrión'. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado dos organizaciones criminales con 24 detenidos --14 de ellos ya en prisión-- que operaban en Almería y Granada y que conformaban una macrorred que asistía a otras mafias dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes y de estupefacientes a la que se han intervenido hasta 23 embarcaciones, varias de ellas equipadas con potentes motores, así como "armas de guerra".

"La desarticulación de esta de esta red es un hito tanto para la Policía Nacional como para Europol", ha destacado el jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos (Ucrif Central), José Nieto, ante el operativo que ha neutralizado a una organización considerada de "soporte 360" puesto que daba servicio "prácticamente a todo el crimen organizado".

La operación 'Embrión', ejecutada con la colaboración de Europol y de agentes de la Oltim de Francia para el intercambio de información, ha supuesto un "duro golpe" al tráfico de inmigrantes y estupefacientes desde el norte de África asta las costas andaluzas al haberse intervenido no solo embarcaciones recreativas y remolques usados en las operativas, sino otros efectos tecnológicos de valor para el tráfico clandestino.

En este línea, el comisario provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado, ha manifestado que la actuación ejecutada en distintas fases desde octubre de 2024 "va a mermar mucho la capacidad de esas organizaciones internacionales para traer inmigrantes" al tiempo que, la intervención de nave acuáticas, va a tener un "impacto importantísimo" en esa "alarma social" que produce la presencia de 'narcolanchas' y gomas en las costas.

Según las estimaciones de la Policía Nacional, la organización concebida como un 'hub service' habría participado al menos en unos 38 movimientos migratorios con una media de entre 20 y 25 ocupantes por embarcación que habrían abonado cantidades de hasta 15.000 euros para asegurarse una plaza en alguno de los botes empleados, sentido en el que Nieto ha destacado la capacidad económica de las mafias.

La primera fase se inició en octubre de 2024 a raíz de la detección de una patera con 24 personas a bordo que fue interceptada por Salvamento Marítimo a unas cuantas millas de la costa de Almería.

En su investigación, los agentes comprobaron la relación de los involucrados con, al menos, otros dos grupos criminales que a su vez estaban relacionados con el tráfico de personas y estupefacientes, a los que prestarían apoyo al proporcionarles motores, embarcaciones, asistencia mecánica, guardería y traslados.

ROBOS EN DEPÓSITOS JUDICIALES

Según las averiguaciones policiales, los implicados perpetraban robos en depósitos judiciales para la recuperación de motores de embarcaciones que, posteriormente, reintroducían en el mercado ilegal y, a su vez, complementaban su actividad ilícita con el cultivo de marihuana en plantaciones indoor.

Así, de forma paralela, a principios de 2025 se inició una nueva fase tras detectarse la existencia y actividad de una organización criminal asentada en la provincia de Almería, especializada en el favorecimiento de la inmigración ilegal.

Actuaban como apoyo logístico para otras organizaciones criminales encargadas de realizar las travesías con inmigrantes entre el norte de África y España, de modo que facilitaban su entrada en territorio nacional por puntos fronterizos no habilitados.

Según la Policía, los responsables ejecutaban las travesías marítimas clandestinas a través de embarcaciones semirrígidas puestas a disposición de las redes que trafican con personas, lo que les brindaba un alto rédito económico.

LANCHAS, ARMAS Y COMBUSTIBLE

Los agentes han intervenido en el transcurso de sus operativos dos 'narcolanchas' --alguna de ellas valorada en hasta 180.000 euros--, dos gomas con motor 225 y 150 caballos, 1.175 litros de combustible en 65 petacas para el abastecimiento y cuatro armas de aire comprimido además de dos escopetas del calibre 12, dos armas blancas prohibidas y un dron.

Según las averiguaciones, la red se servía de la red de gasolineras desplegadas a lo largo de toda la costa de Almería y Granada para almacenar combustible en distintos puntos mediante naves industriales a fin de contar con suministro suficiente para garantizar las travesías.

Además, se han hecho con un total de 80.885 euros en efectivo, dos embarcaciones recreativas, un remolque de tráiler, tres remolques de embarcaciones de entre ocho y diez metros de eslora, y cuatro vehículos de alta gama.

También se han incautado de seis teléfonos satelitales, 1.100 kilogramos de tabaco de cachimba, dos GPS marítimos, tres geolocalizadores GPS, un inhibidor, dos motores fueraborda, numerosas piezas de repuesto de motores de embarcaciones, 25 kilos de marihuana, cinco kilogramos más en cogollos así como material para favorecer una plantación 'indoor'.

A los arrestados se les investiga por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública, contrabando, receptación, petaqueo, delito de riesgo catastrófico, robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado el "golpe contra las mafias" realizado a partir de estas actuaciones policiales para frenar un entramado con una "amplia extensión en cuanto a la necesidad de apoyos logísticos", sentido en el que ha felicitado a los cuerpos actuantes y ha mostrado su "satisfacción" por el resultado de las operaciones.