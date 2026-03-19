Carboneras (Almería) pide auxilio al TSJA para cubrir el puesto de secretario y avanzar con El Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su colaboración para que medie con otras administraciones públicas a fin de cubrir el puesto de secretario municipal y, de este modo, poder avanzar en la tramitación del expediente para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

Así lo ha trasladado en un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-administrativo después de que Greenpeace volviera a acusar al Consistorio de "estrategias dilatorias" en la tramitación del expediente y reclamara, otra vez más, una actuación de oficio al tribunal para hacer cumplir la sentencia dictada al respecto hace cuatro años.

Desde el Ayuntamiento han explicado la situación "tremendamente anómala" que se da para el "normal y adecuado funcionamiento" de la entidad local, lo que "sin lugar a duda, repercute en el procedimiento de revisión de oficio instado", de modo que se ampara en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para realizar esta petición.

Desde la institución que preside el alcalde Salvador Hernández (CS) se hace llegar también a la Sala el escrito remitido al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) en el que solicitaba más tiempo para completar los trámites que el órgano le pedía tras la remisión del expediente incompleto, en diciembre de 2025, de cara a emitir un dictamen en relación al expediente.

El órgano andaluz dio de plazo hasta el próximo 23 de marzo al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento le remitiera su propuesta de revisión sobre la anulación o no de la licencia de obras del hotel, ya que de lo contrario no podría emitir su dictamen.

Ante este condicionante, el Consistorio le pidió aumentar el plazo para responder a sus peticiones, sin precisar por cuánto tiempo, al carecer de secretario para completar el trámite por encontrarse el funcionario de baja médica.