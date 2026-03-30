Carboneras envía al Consultivo la propuesta que aboca la licencia de obras del Algarrobico a su nulidad

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) su propuesta para resolver el expediente de revisión de la licencia de obras que concedió en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar su hotel en el paraje de El Algarrobico, a fin de declarar que el permiso presenta "vicio de nulidad".

Así lo refleja el texto remitido al órgano consultivo para la confección de su dictamen preceptivo conforme la petición realizada por el propio CCA, que tras varias reclamaciones otorgó al Ayuntamiento de Carboneras cinco días más de plazo para completar la documentación que le requería desde diciembre de 2025 bajo aviso de archivo si no atendía el requerimiento.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), hace constar en un oficio la remisión de la propuesta de resolución que debe someterse al dictamen del órgano consultivo así como el envío del voluminoso expediente relativo a la concesión de la licencia de obras, al tiempo que dispone que se informa el TSJA de dicho trámite.

El documento, consultado por Europa Press, da cuenta de la última petición que el Consultivo le hizo al Ayuntamiento para que incorporara en el expediente su propuesta de resolución en la que reflejara la concurrencia o no de la causa de nulidad invocada, lo cual es condición para poder emitir su dictamen.

El Ayuntamiento, que no había formulado propuesta cuando remitió el resto del expediente, solicitó una prórroga ante la falta de secretario municipal para llevar a cabo el trámite. Con la incorporación de una secretaria municipal la pasada semana ha podido solventar dicho escollo y atender la petición del Consultivo en plazo.

Cabe señalar que el TSJA que supervisa el cumplimiento de la sentencia solicitó al Consejo Consultivo de Andalucía que comunicara al tribunal "cualquier decisión" que adopte, ya sea la del archivo del expediente o la emisión de un dictamen, en función de la actuación municipal, toda vez que abría la puerta a una ejecución directa de la sentencia si el Ayuntamiento no avanzaba en los trámites para cumplir el fallo.

La propuesta da cuenta del fallo dictado en julio de 2021 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que obligaba al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia de obras del hotel ante su posible nulidad, por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras inició el 11 de julio de 2025 dicho proceso.

Así, propone además estar a la recepción del dictamen del Consejo Consultivo ante las alegaciones y recurso que puedan presentar el resto de partes interesadas en el procedimiento.

Sobre la obligación de indemnizar, el acuerdo especifica que hará necesario "deducir 'a posteriori' un procedimiento específico" con el que "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente, las cantidades que eventualmente pudieran derivarse" de dicho procedimiento.

El Ayuntamiento justifica sobre este último aspecto que carece de los medios materiales y personales para estudiar en detalle las posibles indemnizaciones que se puedan derivar de la anulación de la licencia, por lo que propone evaluar más adelante dicha cuestión "en aras de garantizar el principio de indemnidad, confianza legítima y buena fe".