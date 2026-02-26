El CGPJ convocará las plazas para presidir las Audiencias de Almería y Granada por vencimiento del mandato

Archivo - Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves anunciar la convocatoria de las presidencias de la Audiencias Provinciales de Almería y Granada, entre otras, así como la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

La decisión se adopta ante el vencimiento del mandato de los magistrados que presiden los órganos, en este caso, el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Miguel Columna, y el presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, quienes accedieron a los cargos en 2021.

En una nota, el órgano de gobierno de los jueces han avanzado el acuerdo por el que los cargos serán anunciados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total son diez plazas vacantes las que se van a cubrir, entre ellas, también, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco y las de las Audiencias Provinciales de Cantabria, Salamanca, Ciudad Real.

Igualmente, también se va a convocar las plazas de las presidencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco y las Islas Baleares.

El magistrado Luis Miguel Columna fue elegido como presidente de la Audiencia de Almería el 4 de marzo de 2021 tres años después de su llegada, ya que entre 1989 y 2018 prestó servicio en el antiguo Juzgado de lo Penal número 1 de Almería. También fue juez decano de Almería entre 1996 y 2018. Antes de su nombramiento, formó parte de la Sala de Gobierno del TSJA de 2007 a 2010 y de 2015 a 2019.

Por su parte, el magistrado José Luis López Fuentes fue reelegido como presidente de la Audiencia Provincial de Granada --cargo de desempeña desde 2015-- el 28 de enero de 2021, cuando aspiró como único candidato al puesto.

El presidente de la Audiencia granadina ingresó en la carrera judicial en 1986, con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera (Cádiz) como primer destino. De 1989 a 1990 ocupó el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga y desde ese último año hasta 1997 el Juzgado de Instrucción número 7 de la misma capital. Fue juez decano de Málaga desde febrero de 1997 a mayo de 2005; fecha en la que se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Málaga.