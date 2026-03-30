Condenado a un año de cárcel un hombre que dio una paliza a un pediatra en el Hospital de Poniente de El Ejido (Almería)

Archivo - Cartel de la campaña 'Stop agresiones a personal sanitario' - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado a un año de prisión por agredir a un pediatra en el ejercicio de sus funciones en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería), al que recriminaba que no hubiera querido atender a su hijo.

El Colegio de Médicos de Almería ha mostrado su "satisfacción" ante una nueva sentencia condenatoria por agresión física a un médico que reconoce el delito de atentado a funcionario sanitario establecido en el artículo 550 del Código Penal, según han apuntado en una nota.

El fallo impone al acusado seis meses de cárcel por un delito de atentado a funcionarios sanitario y otros seis meses más por un delito de lesiones, de modo que no se podrá comunicar ni acercar a la víctima durante un periodo de dos años. También deberá indemnizar al facultativo con 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia, dictada en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, da por demostrado que el acusado acudió al Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) sobre las 15,00 horas del pasado 29 de noviembre de 2022, donde en un momento dado accedió "de forma violenta" a la consulta de Pediatría.

Una vez dentro, comenzó a recriminar al pediatra que "no había querido atender a su hijo" de forma que comenzó a darle "numerosos puñetazos en el rostro, cabeza y en el costado", todo ello con dañar físicamente al facultativo y con "total menosprecio al principio de autoridad".

El acusado, que actuó "a sabiendas" de que el perjudicado era personal sanitario bajo el ejercicio de sus funciones, le causó varias lesiones la condición de sanitario en el ejercicio de sus funciones, causándole lesiones en cabeza, antebrazo y la fractura de un dedo, por lo que necesitó casi tres meses para su recuperación con secuelas en el dedo partido.

El juez de la Plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería accedió a la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de tres años con la condición de que, durante ese mismo periodo, el acusado no vuelva a delinquir y haga frente a la indemnización impuesta.

Desde el Colegio de Médicos de Almería han trasladado su "más enérgica repulsa" hacia este tipo de agresiones y ha invitado a los profesionales "a denunciar siempre cualquier agresión que sufran en la actividad de su ejercicio".

En este sentido, han recordado que el Colegio dispone de los medios necesarios para asesorar y guiar a las víctimas en todo el procedimiento. También han apelado a la Administración y a la Justicia a "endurecer las condenas para proteger a las víctimas y disuadir a los agresores a ejercer cualquier tipo de violencia verbal o física ante los médicos".