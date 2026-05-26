Condenados en Almería a tres años de cárcel dos ocupantes de una 'narcolancha' con 1.500 litros de gasolina

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ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una juez de Almería ha condenado a tres años y un día de prisión a dos ocupantes de una 'narcolancha' que fue intervenida de noche en el mar de Alborán con unos 1.500 litros de combustible a bordo por parte de una unidad de Vigilancia Aduanera, que chocó de manera "fortuita" con la nave al iniciar una persecución a otras embarcaciones de género prohibido en la zona.

El fallo, consultado por Europa Press, absuelve a un tercer acusado que cayó al agua al tiempo que se producía el choque, por lo que tuvo que ser rescatado del mar. En su caso, los agentes no pudieron determinar desde qué embarcación había naufragado debido a la escasa visibilidad nocturna.

La sentencia apunta que sobre las 20,00 horas del 3 de julio del pasado año un helicóptero de vigilancia detectó la presencia de "diez o doce embarcaciones semirrígidas" en aguas del Mar de Alborán, por lo que el patrullero 'Peregrino 2' de Málaga se aproximó hasta las coordinadas facilitadas.

Así, sobre las 22,25 horas, la nave detectó un eco sospechoso a unas 13,7 millas náuticas de la isla de Alborán, con lo que se aproximó hasta el punto reseñado y a unos 300 metros de distancia iluminó con un foco una embarcación semirrígida de gran tamaño.

En este sentido, los funcionarios lanzaron señales acústicas y luminosas para detener a la embarcación, cuyos ocupantes arrancaron los motores para emprender la huida a gran velocidad. Fue entonces cuando los funcionarios observaron que había una segunda lancha próxima a la primera que también escapó, de tal forma que cada una salió en dirección opuesta sin que pudieran ser identificadas.

En el marco de dicha situación, los agentes advirtieron una tercera embarcación semirrígida de gran tamaño que estaba abarloada entre las dos anteriores y que, en su caso, estaba apagada. La nave de Vigilancia Aduanera colisionó de forma "fortuita" con esta tercera 'narcolancha', que iba equipada con tres motores de 300 caballos cada uno.

Los agentes abordaron la nave, que quedó destruida, y procedieron a la detención dentro de la misma de los dos sospechosos que iban a bordo y que cargaban con el combustible así como con un teléfono móvil satelital, entre otros elementos. A ellos se les achaca un delito de contrabando de género prohibido por el que, además, se les impone una multa de 193.352,35 euros por el valor de la embarcación.

De otro lado, la titular de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería absuelve al hombre que fue rescatado del mar, representado por la letrada Mónica Moya, al no apreciar pruebas suficientes que permitan determinar que el acusado cayó al mar desde la embarcación interceptada, al haber otras dos más que huyeron del lugar de los hechos.

El testimonio de los funcionarios de Vigilancia Aduanera no permitió esclarecer desde qué punto el arrestado había caído al mar debido, tanto por la escasa visibilidad de la noche como por la falta de huellas o vestigios que lo pudieran vincular con la 'narcolancha' que fue intervenida en la operación sin dejar de sospechar que hubiera podido caer al mar desde alguna de las otras dos.