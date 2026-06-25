Cortan el suministro en 50 viviendas y once enganches ilegales en El Ejido (Almería) vinculado al cultivo de marihuana

Cuadro eléctrico inspeccionado durante la actuación contra enganches ilegales en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha llevado a cabo, junto a Endesa, una actuación contra los enganches ilegales en el municipio, que ha afectado al suministro de 50 casas en la zona de las 80 viviendas del barrio de Santo Domingo y a once enganches en la calle Alcazaba, en el núcleo de Santa María del Águila.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la actuación responde a la sobretensión detectada en las líneas de ambas zonas, que provocaba frecuentes cortes de electricidad, así como al elevado consumo en esas viviendas, un indicio de que "el robo de luz pudiera estar destinado a otra actividad delictiva, como el cultivo de marihuana".

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha alertado de que las familias de ejidenses "no pueden estar sufriendo cortes continuos de luz por culpa de quienes cultivan marihuana de manera ilegal", por lo que ha exigido al subdelegado del Gobierno que ponga "el máximo interés", refuerce la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio y active los operativos necesarios para acabar con "este tipo de delincuencia que genera graves problemas".

Góngora también ha pedido a la portavoz de Vox que "deje de mentir y confundir a los ejidenses" y que "deje de blanquear al Gobierno de Pedro Sánchez" en materia de seguridad, tras remarcar que las competencias en la lucha contra el narcotráfico "no son municipales".

"Ya está bien de tanto populismo", ha añadido el alcalde, quien ha asegurado que la Policía Local va a seguir actuando "con la máxima firmeza" porque "las normas son para todos".