La defensa del acusado en Almería de amenazar a jueces, fiscales y agentes en Tiktok cuestiona la validez de los vídeos

Archivo - Audiencia Provincial de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del hombre acusado de publicar de forma reiterada más de un centenar de vídeos en la red social TikTok con amenazas, injurias y calumnias dirigidas a jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, así como contra una mujer identificada como víctima en un procedimiento de violencia de género, ha puesto en cuestión el valor probatorio de las imágenes durante el juicio.

La representación letrada del acusado, para el que la Fiscalía pide hasta ocho años de prisión, ha impugnado esta prueba audiovisual al cuestionar la veracidad de su contenido, sentido en que el tribunal ha acordado una reproducción de todos los vídeos en sala en una nueva sesión, prevista para el 24 de abril, conforme la petición elevada por la acusación particular que ejerce el abogado Miguel Martínez.

Durante la sesión han declarado presencialmente y por vídeoconferencia como testigos tres jueces, tres agentes de la Guardia Civil y una fiscal así como la mujer con la que el acusado tuvo una esporádica relación, quienes en términos generales han constatado las amenazas e improperios dirigidos hacia ellos a través de la red social así como la situación influyó en su normal vida diaria y en su ánimo.

El acusado, que ha solicitado declarar, en su caso, al final de la última sesión del juicio mantiene a través de su defensa su inocencia ante este caso, en el que pide su libre absolución al no ver delito en las supuestas amenazas que habría protagonizado directamente en su canal.

El varón está acusado de delitos continuados de amenazas y calumnias así como por un delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía también pide para él 38 meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito continuado de injurias y otro de quebrantamiento de condena con la agravante de reincidencia.

Entre otras penas accesorias, que incluyen órdenes de alejamiento e incomunicación con las víctimas, la Fiscalía también pide que se imponga al acusado 15 años de restricciones para publicar en TikTok comentarios que tengan relación con los perjudicados, así como el pago de unos 30.000 euros en indemnizaciones.

El acusado, al que constan cuatro sentencias condenatorias y varios procedimientos judiciales abiertos, habría publicado al menos unos 120 vídeos de elaboración propia entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025, buena parte de ellos con expresiones amenazantes, insultos y calumnias de especial gravedad dirigidas a autoridades judiciales y fiscales, así como a miembros de la Guardia Civil de Garrucha y Vera así como contra una mujer con la que tuvo una "esporádica relación sentimental".

Así, la Fiscalía señala que el acusado recurrió a la citada red social tras salir de prisión provisional por uno de los procedimientos en los que estaba inmerso para "atemorizar" a quienes tuvieron relación con la causa así como "ofenderles en su crédito y reputación", de modo que "editó y publicitó" los vídeos a sabiendas de que "iban a llegar a conocimiento" de jueces, fiscales y otros afectados.

En este sentido, acusaba en sus vídeos a varios jueces de dictar resoluciones "contrarias al ordenamiento jurídico" mientras exhibía una pulsera de geolocalización y arremetía contra el criterio judicial mientras daba cuenta de su periplo judicial con constantes entradas y salidas de prisión.

Así, en sus publicaciones se dirigía directamente a los jueces o fiscales por sus nombres, a algunos de los cuales les acusa de "prevaricar" toda vez que cuestionaba su labor con expresiones como "parece que los títulos los regalan". También califica de "podridos" y de "hijos de puta" a varios guardias civiles a los que plenamente identifica.

Las publicaciones que los investigadores recogieron en su atestado dan cuenta del aumento de tono de algunas amenazas, en las que habría expresado sus ganas de "arrancar los ojos a alguno de los que le han metido en la cárcel" para "obtener venganza" o incluso de llevarse "por delante" a "un juez", ya que eso le haría entrar "como un héroe en la cárcel".

Las actuaciones se apoyan, entre otros elementos, en el atestado instruido por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que recoge el visionado y transcripción íntegra de los vídeos difundidos a través del perfil de TikTok atribuido al acusado.