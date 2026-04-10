Desarticulan en Almería un entramado de blanqueo de capitales ligado a un punto de venta de droga

Agentes de la Policía Nacional durante la investigación patrimonial desarrollada en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería un entramado para ocultar dinero vinculado a un punto de venta de droga tras una investigación patrimonial que ha permitido aflorar más de 24.000 euros procedentes, presuntamente, del narcotráfico. A los investigados se les imputa, además de delitos contra la salud pública, un delito de blanqueo de capitales.

Los implicados, uno de ellos ya en situación penitenciaria por los hechos relacionados con el tráfico de drogas, continúan a disposición judicial en el marco de esta causa, sin que se descarte la adopción de nuevas medidas patrimoniales conforme avance el procedimiento, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La actuación parte de una investigación previa desarrollada por el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que detectó un activo punto de venta de cocaína y hachís en una vivienda de la capital.

Las vigilancias policiales confirmaron un flujo constante de compradores, con transacciones "rápidas y discretas", lo que culminó en una entrada y registro en el domicilio investigado, donde se intervinieron distintas sustancias estupefacientes preparadas para su venta, útiles para su distribución y más de 12.800 euros en efectivo.

A continuación, el Grupo XI de Blanqueo de Capitales, unidad de reciente creación en la Comisaría Provincial de Almería, inició una investigación patrimonial sobre los principales implicados para identificar bienes, derechos y activos susceptibles de embargo, así como para determinar la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

La investigación económica se ha centrado en el rastreo de activos, el análisis de titularidades reales, autorizaciones bancarias y el estudio de productos financieros, con especial atención a la trazabilidad del dinero.

En este contexto, los agentes analizaron cientos de movimientos financieros y detectaron más de 460 operaciones a través de servicios de pago, con ingresos que superaban los 24.000 euros al año. Además, identificaron múltiples cuentas bancarias asociadas a los investigados, lo que "evidencia una operativa orientada a dispersar los fondos y dificultar su seguimiento".

La investigación se enmarca en el V Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que contempla la intensificación de la presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico desde una vertiente económica, "con el objetivo de aflorar y bloquear los beneficios ilícitos que tratan de ocultar".