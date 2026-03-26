Desmantelan una plantación de marihuana en el cortijo de Rioja (Almería) donde murió tiroteada una mujer

Imagen de dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el cortijo de Rioja (Almería) donde el pasado martes una mujer perdió la vida tras recibir un disparo y donde su pareja sentimental resultó gravemente herido también de un tiro en la cabeza.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press el hallazgo realizado por los investigadores que inspeccionaron el lugar de los hechos y que se mantienen en la zona para tratar de dar con el paradero del supuesto autor material de los disparos, identificado como el cuñado de la víctima y hermano del herido.

Desde el Instituto Armado se requirió la colaboración de la compañía eléctrica para poder neutralizar una conexión irregular a la red eléctrica en la vivienda situada en el paraje Conquín, en la zona de El Marrajo, muy próxima al término municipal de Pechina.

En cuanto a la investigación para tratar de dar con el principal sospechoso, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que no existe "novedad" al respecto, toda vez que el herido sigue en el Hospital Universitario Torrecárdenas donde trata de reponerse en la UCI de sus heridas.