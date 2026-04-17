Detenidas dos personas tras asaltar tres locales de hostelería de Huércal-Overa (Almería) en Semana Santa

Un agente analiza una huella durante la investigación de los robos en Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de tres delitos contra el patrimonio cometidos en distintos locales de hostelería de Huércal-Overa (Almería) durante la pasada Semana Santa, unos hechos que han sido esclarecidos en menos de 24 horas y por los que la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, los detenidos son delincuentes habituales especializados en robos en establecimientos y han sido privados de libertad en numerosas ocasiones anteriores por hechos de similar naturaleza.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 4 de abril, cuando se recibió aviso por la comisión de un robo en un conocido establecimiento hostelero. Los autores accedieron al interior tras fracturar la puerta acristalada, causaron daños y sustrajeron diversos efectos.

La rápida actuación de la patrulla en servicio permitió localizar en las inmediaciones a una persona en actitud sospechosa. A raíz de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Huércal-Overa y del análisis de las pruebas, los agentes lograron identificar a esa persona y vincularla con los hechos.

Posteriormente, en un dispositivo de búsqueda coordinado junto con la Policía Local de la localidad, se procedió a la detención de un segundo implicado, al que le intervinieron efectos procedentes del establecimiento asaltado, entre ellos diversos boletos de lotería de la ONCE y Nacional.

Ese mismo día se interpusieron dos denuncias más por un robo y un hurto en otros establecimientos hosteleros de la localidad. La Guardia Civil recomienda reforzar las medidas de seguridad en establecimientos, especialmente durante la noche y en fechas señaladas, y comprobar el correcto funcionamiento de alarmas y sistemas de videovigilancia.