Detenido en El Ejido (Almería) tras lanzar un adoquín contra un local comercial para intentar robar

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de El Ejido (Almería). - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con daños en un establecimiento de la localidad de Santa María del Águila, después de que supuestamente lanzara un adoquín contra el escaparate del comercio con la intención de acceder al interior.

Según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales, los hechos se produjeron durante la madrugada de este martes, 28 de abril, cuando un individuo con el rostro cubierto y vestido de negro golpeó el escaparate del establecimiento. El impacto activó el sistema de seguridad, lo que provocó la huida del autor, que se escondió en un solar cercano.

Aproximadamente dos horas después, el individuo regresó a la zona "con el objetivo de consumar el robo", momento en el que fue sorprendido por una dotación policial que patrullaba el entorno.

Los agentes procedieron a su detención y lo trasladaron a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. La Policía Local dio cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia de El Ejido.

DETENIDO EN BALERMA POR DOS REQUISITORIAS JUDICIALES

En otra actuación desarrollada durante la misma jornada, la Policía Local de El Ejido detuvo en el núcleo de Balerma a un varón sobre el que pesaban dos órdenes judiciales en vigor.

La intervención se produjo en horario vespertino y fue llevada a cabo por agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), que constataron que el hombre tenía una orden de búsqueda, detención y personación, y otra de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Ambas órdenes habían sido dictadas por el Juzgado de Instancia número 5 de El Ejido. El detenido fue informado de sus derechos, trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.