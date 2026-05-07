Detenido un hombre acusado de un robo en una vivienda de El Ejido (Almería) tras fracturar una pared

Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Comandancia de la Guardia Civil de Almería. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 11:01
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ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de El Ejido (Almería) al que se atribuye el robo de efectos y dinero por valor de unos 8.000 euros en una vivienda de la localidad a la que habría accedido tras fracturar una pared, por la que puedo acceder al interior.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, fueron las víctimas quienes denunciaron el asalto a su domicilio, donde alguien había fracturado una de las paredes y se había llevado unos 4.000 euros en efectivo, varias pulseras y collares de oro y un patinete eléctrico de alta gama.

Los agentes se desplazaron hasta la zona, que carecía de sistema de videovigilancia, y analizaron los vestigios en el lugar de los hechos, lo que junto con el resto de pesquisas les permitió identificar al supuesto sospechoso y practicar su arresto.

Las diligencias han quedado a disposición de un juez de El Ejido mientras la investigación sigue abierta para localizar las pertenencias sustraídas.

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