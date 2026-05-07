Detenido un hombre acusado de un robo en una vivienda de El Ejido (Almería) tras fracturar una pared

Comandancia de la Guardia Civil de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de El Ejido (Almería) al que se atribuye el robo de efectos y dinero por valor de unos 8.000 euros en una vivienda de la localidad a la que habría accedido tras fracturar una pared, por la que puedo acceder al interior.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, fueron las víctimas quienes denunciaron el asalto a su domicilio, donde alguien había fracturado una de las paredes y se había llevado unos 4.000 euros en efectivo, varias pulseras y collares de oro y un patinete eléctrico de alta gama.

Los agentes se desplazaron hasta la zona, que carecía de sistema de videovigilancia, y analizaron los vestigios en el lugar de los hechos, lo que junto con el resto de pesquisas les permitió identificar al supuesto sospechoso y practicar su arresto.

Las diligencias han quedado a disposición de un juez de El Ejido mientras la investigación sigue abierta para localizar las pertenencias sustraídas.