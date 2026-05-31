Detenido el presunto autor del tiroteo de Huércal de Almería (Almería) tras entregarse a las autoridades

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería ha detenido en la mañana de este domingo al presunto autor del tiroteo registrado durante la noche del pasado miércoles, 27 de mayo, en Huércal de Almería (Almería) tras haberse entregado de forma voluntaria a las autoridades.

Según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, el varón se ha personado esta mañana por su propia voluntad en el Cuartel de la Guardia Civil de Huércal de Almería, donde ha confesado los hechos ocurridos.

En este tiroteo un varón resultó herido por arma de fuego en un brazo, por lo que fue evacuado por sus propios medios hasta un centro hospitalario. Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras próximas a la investigación explicaron a Europa Press que fueron varios los alertantes quienes avisaron sobre las 22,30 horas al escuchar varios disparos en la calle Jacinto Benavente.

Así, se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, si bien a la llegada de los indicativos a la zona ninguno de los supuestos implicados permanecía en el lugar de los hechos, toda vez que un varón se había trasladado con ayuda de familiares al Hospital Universitario Torrecárdenas. La investigación posterior apunta a una posible discusión previa, sobre las 21,30 horas, en el entorno de un supermercado cercano.