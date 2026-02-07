Detenido por tres robos con violencia con la agravante de odio en El Ejido (Almería)

Imagen del detenido en El Ejido (Cádiz). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de El Ejido (Almería), en el marco de la operación URGI 26 ROLO ha detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de robo con violencia, con la agravante de odio, así como de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.

Según ha informado el instituto armado en una nota, la actuación tuvo lugar durante la mañana del pasado 3 de febrero, tras una investigación en la que se pudo constatar fehacientemente la autoría de los hechos denunciados cometidos en Las Norias de Daza, procediendo a la detención de un varón de 20 años de edad.

Los delitos se habrían cometido desde finales del año 2025 hasta finales del mes de enero de 2026, periodo en el que tres hombres denunciaron haber sido víctimas de robos con violencia.

El autor concertaba citas con las víctimas a través de la aplicación Grindr, aprovechando posteriormente su situación de vulnerabilidad para sustraerles sus efectos personales mediante violencia física y verbal.

Durante de la comisión de los hechos, el detenido profirió insultos y expresiones ofensivas contra el sector de la población potencialmente vulnerable al que pertenecían las víctimas, evidenciando una motivación basada en el odio al colectivo LGTBI.

Asimismo, una de las víctimas detectó la utilización indebida de sus fotografías personales en perfiles falsos dentro de la misma aplicación, pudiendo los agentes comprobar que dichas imágenes estaban siendo empleadas por el autor de los robos.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de El Ejido, con Sección Civil y de Instrucción, Plaza nº4 de El Ejido, que decretó su ingreso en prisión.

La Guardia Civil informa que la operación continúa abierta, no descartando lo presencia de otras víctimas, invitando a todas las personas que hayan sufrido hechos similares, se dirijan a cualquier Puesto de la Guardia Civil en la Provincia, donde serán asistidos, y canalizarán sus denuncias hasta la Unidad investigadora.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se destaca la coordinación y el trabajo conjunto con los Fiscales Delegados contra los Delitos de Odio y Discriminación, subrayando la importancia de estas actuaciones ante hechos que afectan directamente a colectivos vulnerables, pues por encima del ataque a las personas, la motivación de odio supone un menoscabo a la dignidad, y busca atemorizar al colectivo en su conjunto, siendo crucial poner en conocimiento los hechos, para poder investigarlos y reprender conductas que atentan a la necesaria convivencia y paz social.