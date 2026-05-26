Diputación y ayuntamientos de Almería y Roquetas destinan 500.000 euros a promocionar la provincia en Italia y Rumanía

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina; y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, durante la firma del convenio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, han firmado este martes en el Palacio Provincial un convenio de cooperación institucional dotado con 500.000 euros para promocionar la provincia en los mercados de Italia y Rumanía.

De esa cantidad, la Diputación Provincial asumirá 200.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aportarán 150.000 euros cada uno, según ha detallado la institución supramunicipal en una nota.

El acuerdo pretende reforzar el turismo y la conectividad del destino almeriense, además de "combatir la desestacionalización del sector", a través de una campaña dirigida a Italia y Rumanía, dos mercados escogidos dentro de una estrategia combinada avalada por estudios previos.

Italia se considera una "oportunidad estratégica por la afinidad cultural" y por el "creciente interés de los turistas transalpinos por la gastronomía, el turismo de naturaleza y los rodajes cinematográficos en la provincia", mientras que Rumanía se ha señalado como un mercado con "un enorme potencial turístico".

García Alcaina ha destacado que el acuerdo supone "un nuevo paso en la historia del sector turístico de la provincia de Almería" y ha defendido que la alianza permitirá abrir la provincia y el destino 'Costa de Almería' a "dos nuevos mercados internacionales clave".

"Es una iniciativa fundamental porque nos permite luchar contra la desestacionalización y seguir impulsando el turismo en nuestra tierra", ha afirmado el presidente provincial, quien ha señalado que la apuesta por estos países responde a "criterios muy claros".

En este sentido, ha apuntado que "los italianos comparten nuestro ADN cultural, su pasión por la naturaleza y nuestra historia cinematográfica", al tiempo que ha subrayado que la mirada hacia Rumanía parte de una "doble ambición": la turística, hacia un mercado con "un potencial enorme, y la social, ligada a la población rumana que reside en la provincia".

La alcaldesa de Almería ha indicado que la mejor forma de promocionar un destino "es hacerlo allí donde el viajero está decidiendo: en los aeropuertos, en las plataformas de reserva, en los soportes digitales de las compañías que ya operan o que pueden operar en Almería".

Vázquez ha señalado que la campaña está diseñada para llegar a los mercados italiano y rumano "de forma directa y eficaz" y ha remarcado que atraer turismo de ambos países "no es solo internacionalizar", sino también "desestacionalizar" y "generar empleo y actividad económica durante más meses al año".

La regidora almeriense ha puesto además en valor la firma de un convenio entre tres administraciones "que suman esfuerzos y recursos, con un mismo objetivo: que Almería llegue más lejos".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha afirmado que el convenio supone "un paso importante" para fortalecer el turismo, al que ha definido como "uno de los grandes motores económicos de la provincia".

Amat ha defendido que el crecimiento turístico debe ir ligado "necesariamente" a una mejora de las conexiones y a una mayor capacidad de proyección en mercados internacionales estratégicos. "La colaboración entre administraciones nos permite afrontar retos comunes y desarrollar acciones con mayor alcance para atraer visitantes durante todo el año", ha añadido.

APORTACIONES Y GESTIÓN DEL CONVENIO

La Diputación Provincial se encargará de tramitar el procedimiento de licitación y adjudicación de la campaña de promoción. Para garantizar la correcta ejecución y el equilibrio de las prestaciones del contrato, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada institución y presidida por la Diputación.

El acuerdo llega en un periodo de crecimiento para el Aeropuerto de Almería. Durante el primer trimestre de 2026, el aeropuerto almeriense ha registrado un incremento del ocho por ciento en la llegada de pasajeros, con un repunte específico del 9,1 por ciento en marzo, hasta alcanzar los 60.100 viajeros.

Además, para la temporada de verano de 2026, el Aeropuerto de Almería se posiciona como el aeropuerto de España que más crece en oferta de asientos, con un aumento del 20 por ciento.

García Alcaina ha puesto en valor las sinergias entre las tres administraciones y ha señalado que "juntos podemos llegar más lejos y alcanzar nuevas metas para que el turismo se refuerce, aún más, como pilar económico de nuestra provincia". "Hoy derribamos fronteras e iniciamos el despegue hacia una nueva era del sector turístico y de nuestro destino", ha trasladado.