Un dispositivo policial en Tabernas (Almería) acrecenta la búsqueda de la pareja sospechosa del crimen de Rioja

Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, buscados por la Guardia Civil por la muerte a tiros de una mujer en Rioja (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intensificado la búsqueda de Javier N.S. y Rocío R.G., el hermano y la cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en su vivienda de Rioja (Almería) en el que murió su esposa el pasado 24 de marzo, a través de un nuevo dispositivo localizado en Tabernas.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press que parte de los esfuerzos de los agentes se han desplazado a esta localidad en la que habitan algunos familiares de los presuntos homicidas, cuyas imágenes se han difundido para pedir la colaboración ciudadana en las detenciones.

Aunque las pesquisas se mantienen en el entorno de la comarca del Bajo Andarax, en torno al cortijo del paraje Conquín donde se produjo el crimen, la posibilidad de que los fugados hayan buscado apoyo en familiares o allegados de la zona en esta localidad situada a unos 20 kilómetros del lugar de los hechos han hecho que el dispositivo policial se amplíe.

En este sentido, el despliegue policial iniciado durante la tarde de este viernes mantiene controles en las entradas y salidas de la localidad mientras que la investigación continúa, toda vez que el hermano y cuñado de los sospechosos permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas acompañado de varios familiares.

Los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas del pasado 24 de marzo en un cortijo situado en el paraje Conquín de la zona de El Marraco, donde una mujer resultó fallecida a causa del disparo con arma de fuego que recibió mientras que su marido resultó herido de gravedad con un tiro en la cabeza, por lo que fue evacuado a un centro sanitario.

Según las evidencias recabadas por los investigados, el hermano y la cuñada del superviviente sería los autores de los hechos y, a su vez, propietarios de la vivienda donde tuvo lugar el suceso. Actualmente ambos están en paradero desconocido.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico durante este pasado jueves.

Con el fin de averiguar el paradero de los supuestos autores fugados, la Guardia Civil ha solicitado la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062.

También se puede aportar información mediante correo electrónico dirigido al Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería: al-cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org