García (Adelante) llega a la sede donde seguirá los resultados acompañado por la exlíder regional Teresa Rodríguez

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, llegando a la sede donde seguirá los resultados acompañado de Teresa Rodríguez. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha llegado este domingo, 17 de mayo, sobre las 20,30 horas al centro social la Yerbabuena, en Jerez de la Frontera (Cádiz), desde donde realizará el seguimiento de la noche electoral en el marco de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2026.

García ha entrado a la sede acompañado de la exlíder de la formación Teresa Rodríguez, la número dos de la lista provincial de Adelante Andalucía en Cádiz, Leti Blanco, y del número tres de la lista y portavoz municipal en Cádiz, David de la Cruz.

No obstante, aunque ha saludado a los periodistas que lo esperaban en la puerta de la sede del centro, ha evitado valorar las primeras encuestas conocidas una vez cerrado los colegios electorales para acceder directamente a una sala a la espera de resultados oficiales.

Cabe recordar que el candidato ha votado esta mañana en la Sala Paúl en Jerez de la Frontera, a las 10,30 horas, desde donde hizo un llamamiento a la participación de todos los andaluces.