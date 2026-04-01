Garrafas abandonadas procedentes del 'petaqueo' ensucian la imagen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería)

1074694.1.260.149.20260401172110 Garrafas de combustible abandonadas procedentes de narcolanchas ensucian calas, a 1 de abril de 2026, entre Agua Amarga y Carboneras, Almería, Andalucía (España). - Europa Press TV - Europa Press

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de garrafas procedentes del 'petaqueo', con el que las organizaciones criminales asisten de combustible la actividad de narcotraficantes y mafias que trafican con seres humanos, inundan varias de las calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), donde aumenta la posibilidad de daños al medio ambiente.

La proliferación cada vez más habitual de garrafas en las aguas de este espacio, también geoparque mundial de la Unesco, ha levantado las críticas de vecinos y autoridades ante el riesgo que supone para el medio acuático y terrestre de la zona.

"No podemos mirar para otro lado ante el daño medioambiental que generan esas cientos de garrafas flotando con restos de combustible en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar", trasladaba hace menos de un mes el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, en unas jornadas sobre la seguridad en el litoral organizadas por la AUGC.

Asimismo, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) también reclamaba un "esfuerzo" para poner frente a este tipo de actividades no solo por la "alarma social" que genera la presencia de 'narcolanchas', sino además para "preservar un espacio natural de enorme valor ambiental" y "salvaguardar la imagen de un territorio cuya economía depende en gran medida del turismo y del respeto a su entorno".

Sobre este asunto, desde la Junta de Andalucía han trasladado la colaboración que se mantiene con la Guardia Civil a la hora de recuperar las petacas abandonadas, si bien no consta ninguna denuncia formal por el abandono de garrafas con restos de combustible en el medio natural.

La limpieza del espacio es así asumida, dentro de las competencias de cada parte, por los ayuntamiento --cuando se trata de las playas urbanas-- y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a través del personal de la agencia Amaya.

Fuentes de la Junta han explicado así que a través de una asistencia técnica impulsada el año pasado pueden contar con un vehículo adicional y cuatro operarios dedicados a tareas de saneamiento ambiental y mantenimiento de hábitats litorales, si bien han reconocido la singularidad de este problema que "debe ser atajado desde el punto de vista de la seguridad ciudadana".

ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS

Precisamente el Congreso acaba de aprobar y remitir al BOE la reforma del Código Penal que eleva las penas para atajar la multirreincidencia, en la cual se incluye una enmienda que prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión la actividad del 'petaqueo', lo que podría tener un efecto disuasorio.

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han estimado este cambio legal era reclamada desde hace "años". "Nos han dado lo que pedíamos, se ha peleado, se ha negociado y ha salido por la mayoría de los votos del Congreso", ha estimado el portavoz provincial de la AUGC, Víctor Vega.

Con ello, ha valorado el endurecimiento de la ley para evitar los delitos leves y que la actividad de quienes auxilian a los 'narcos' lleven aparejado el cumplimiento de las penas de prisión. "Era un clamor", ha dicho ante este cambio visto como un elemento más para cortar el flujo de combustible y dificultar la actividad de las mafias.

"Es una industria auxiliar al narcotráfico y hay que atacarla por lo que son, son parte de la maquinaria", ha añadido Vega, quien ha lamentado el incremento detectado en los últimos años de estas actividades ilícitas en torno al Parque Natural de Cabo de Gata, ante lo que ha vuelto a reclamar más personal, equipamiento y medios para la Guardia Civil.