La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por disparos en una vivienda de Vícar (Almería) sin heridos

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha indicado este martes que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores de varios disparos contra una vivienda de la calle Bitácora de Vícar el pasado domingo sin que se produjeran heridos.

A preguntas de los medios, Martín ha explicado que los agentes recibieron un aviso tras las detonaciones escuchadas en la zona, por lo que acudieron hasta el lugar de los hechos donde comprobaron que "había casquillos procedentes de disparos".

El subdelegado ha insistido en que no hay constancia de heridos a raíz de estos hechos, por lo que continúan las pesquisas de cara a identificar a los responsables de los hechos ya que, por el momento, no se han producido detenciones.

Los hechos tuvieron poco antes de la medianoche del pasado domingo, cuando se recibieron avisos por disparos, lo que motivó que el servicio coordinador de emergencias alertara a la Policía Local y a la Guardia Civil, que también advirtió disparos sobre una fachada.