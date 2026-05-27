El incendio forestal de Almería deja 223 hectáreas de suelo afectado, la mayoría de matorral

Incendio forestal en Almería. - EMA INFOCA

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado hace una semana en el término municipal de Almería, que también afectó a suelos de Huércal de Almería, calcinó una superficie estimada de 223,57 hectáreas conforme a la medición perimetral inicial realizada por el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press las cifras oficiales con base en las estimaciones realizadas por los profesionales, que apuntan que las llamas han afectado a unos 206,57 hectáreas de matorral, así como a 15,29 hectáreas de pastizal y 1,71 hectáreas de arbolado.

El incendio se inició el pasado 21 de mayo sobre las 11,00 horas en el paraje 'El Pocico' situado en la zona minera de La Vagoneta, aunque inicialmente se situó en otro paraje de Alhama de Almería. Hasta siete medios aéreos, incluido un avión del Ministerio para la Transición Ecológica, trabajaron para sofocar las llamas junto con equipos en tierra.

El fuego, cuyas causas aún están por esclarecer, se vio avivado por las fuertes rachas de viento que se registraron en la zona y las altas temperaturas derivadas de la primera ola de calor registrada en el sureste peninsular, si bien fue finalmente extinguido pasado el mediodía del pasado 23 de mayo.

Junto a este fuego se registró un segundo foco de incendio, que quedó en conato, en el término municipal de Benahadux a raíz de que prendieran unos generadores, de modo que el Ayuntamiento llegó a activar su plan de emergencias al situarse en un espacio cercano a la población.

Además de este incendio, la provincia de Almería ha registrado en la última semana otros dos: uno de ellos en Viator y otro en el paraje del Pozo del Fraile, en Níjar. Ambos quedaron sofocados tras la acción del Infoca.