El Infoca extingue de madrugada el incendio forestal declarado en Berja (Almería)

Un helicóptero del Plan Infoca realiza una descarga de agua durante los trabajos de extinción del incendio forestal declarado en Berja (Almería). - EMA INFOCA

BERJA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 1,30 horas de este viernes el incendio forestal declarado en el término municipal de Berja (Almería), tras más de 14 horas desde su inicio.

Fuentes del dispositivo andaluz de extinción han precisado a Europa Press que la zona afectada corresponde fundamentalmente a espartales, si bien aún no hay una estimación de la superficie alcanzada por las llamas.

El fuego se inició sobre las 11,00 horas de este jueves y quedó estabilizado durante la tarde, al no presentar frentes activos que hicieran avanzar las llamas libremente. Posteriormente, quedó controlado a las 16,15 horas, momento desde el que los medios trabajaron en tareas de remate y liquidación hasta su extinción durante la madrugada.

El operativo activado en la zona llegó a contar con cuatro medios aéreos --dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra--, además de tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un vehículo autobomba.

ÚLTIMOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA

Este incendio se produce una semana después de los fuegos forestales registrados en Carboneras y Mojácar. El primero, declarado el miércoles 17 de junio en el paraje El Saltador, en Carboneras, quedó extinguido a las 13,10 horas del jueves 18, mientras que el originado ese mismo día en El Sopalmo, en Mojácar, se prolongó hasta las 20,30 horas del sábado 20, más de tres días después de su inicio.

En el caso de Mojácar, el fuego se originó en las inmediaciones de una urbanización y obligó al desalojo preventivo de unos 50 vecinos, que pudieron regresar a sus viviendas tras comprobarse que el peligro había pasado.

La provincia se encuentra desde el 1 de junio en época de peligro alto de incendios forestales, un periodo que se prolongará hasta el 15 de octubre.