Intervenidos más de dos kilos de hachís en un control preventivo en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Hachís intervenido en el vehículo interceptado en la A-7 en Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir más de dos kilogramos de hachís ocultos en un vehículo en el marco de un control preventivo en la A-7 a la altura de Huércal-Overa (Almería).

Según ha explicado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 15 de abril, cuando los agentes del dispositivo de seguridad ciudadana dieron el alto a un turismo cuyo conductor "levantó sospechas por su comportamiento".

En la identificación, el conductor mostró una actitud "nerviosa" y ofreció respuestas "incoherentes", lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

Al ser requerido para abrir el maletero, el conductor les dijo que se encontraba bloqueado. Los agentes comprobaron que el compartimento funcionaba con normalidad, lo que aumentó las sospechosas sobre la posible ocultación de sustancia ilícitas.

Así, localizaron una bolsa escondida en el habitáculo de la rueda de repuesto que desprendía un fuerte olor a hachís con 20 pastillas de esta sustancia que, en conjunto, superaban los dos kilos. Con estos indicios, los agentes detuvieron al conductor y se aprehendieron de la droga. Las diligencias y el detenido quedaron a disposición de un juez de Huércal-Overa (Almería).