Intervienen 125 cajetillas de tabaco de contrabando y armas blancas en un comercio de Balanegra (Almería)

Material intervenido en un establecimiento de Balanegra (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 125 cajetillas de tabaco de contrabando y varias armas blancas en un establecimiento comercial de Balanegra (Almería), en el marco de un operativo dirigido por la Compañía Fiscal y Fronteras (Pafif) de El Ejido para prevenir estas prácticas y controlar el porte de objetos peligrosos.

Durante la inspección, los agentes han localizado cajetillas de tabaco carentes de las precintas fiscales obligatorias, lo que "evidenciaba su procedencia ilícita", y han hallado varias armas blancas dispuestas para su uso inmediato, cuya tenencia y posible utilización fuera de los supuestos permitidos constituye una infracción administrativa grave, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

El responsable del establecimiento ya había sido objeto de actuaciones anteriores por hechos similares, lo que agrava la responsabilidad administrativa. La mercancía intervenida ha quedado a disposición de la autoridad competente, mientras que al responsable del establecimiento se le han instruido las correspondientes actas de infracción.

La Guardia Civil ha señalado que el contrabando de tabaco genera un "importante perjuicio económico a la Hacienda Pública y favorece circuitos de economía ilegal", mientras que la presencia y uso indebido de armas blancas supone un "riesgo directo para la seguridad ciudadana". En este sentido, ha intensificado los controles preventivos para detectar y erradicar estas prácticas ilícitas y reforzar la seguridad en la provincia.